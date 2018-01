Escándalo en el Dakar: la denuncia del principal rival de Villagra

Una noticia sacudió fuerte al Dakar y podría cambiar la pelea por el título en la categoría camiones: Federico Villagra, que se encuentra a un segundo del líder Eduard Nikolaev, podría ser expulsado de la competencia por recargar combustible en un lugar no permitido.



El "Coyote" fue filmado por un espectador mientras cargaba combustible con sus compañeros en un lugar donde no estaba permitido. Este video llegó a manos del equipo ruso Kamaz, que denunció a Iveco Powerstar ante las autoridades, que todavía no se expidieron.



Villagra se enfrenta a posibles penas que van desde una sanción de tres horas hasta la exclusión de la competencia. De ser así, dilapidará su gran chances de quedarse con la categoría en su cuarta participación.