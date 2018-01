Abierto de Australia: Nadal avanzó fácil, Dimitrov con más esfuerzo

¿Problemas en el tendón de la rodilla? El español Rafael Nadal sigue sin exhibir ni rastros de la lesión que lo hizo llegar entre interrogantes al Abierto de Australia, donde se metió en los octavos de final sin haber cedido un set.



El número uno del mundo se impuso al bosnio Damir Dzumhur por 6-1, 6-3 y 6-1 en un encuentro en el que lució tan sólido como en sus dos primeras presentaciones en Melbourne, en las que derrotó con autoridad al dominicano Víctor Estrella Burgos y al correntino Leonardo Mayer.



Finalista el año pasado en Melbourne, Nadal llegaba al torneo envuelto en la incertidumbre por la sobrecarga que arrastra en el tendón de la rodilla derecha. Sin embargo, sus primeras tres actuaciones, pese a no tratarse de rivales de elite, parecen haber disipado las dudas.



Para Nadal, la jornada dejó un saldo positivo en varios sentidos. No sólo por el triunfo y su nivel de juego, sino porque evitó el desgaste en una jornada extrema en lo climático.



El balear apenas necesitó una hora y 50 minutos de juego en el estadio Margaret Court. Además, disputó su encuentro en el final de la tarde, cuando ya la temperatura marcaba varios grados menos que el pico del mediodía. Ahora lo espera Diego Schwartzman, una prueba bastante exigente para ambos.



Junto al líder del ranking avanzaron también a octavos de final Pablo Carreño Busta y Carla Suárez. Fue una jornada impecable para el tenis español, que también podría meter entre los 16 mejores a Albert Ramos si el sábado da el golpe ante el serbio Novak Djokovic.



Carreño se sobrepuso a los 40 aces del luxemburgués Gilles Müller y a una tarde de brutal calor para dar forma a su mejor actuación en Australia. El décimo favorito se impuso por 7-6 (7), 4-6, 7-5 y 7-5 en un encuentro que se jugó con una temperatura que superó los 40 grados.



En la cancha, el asturiano mostró resistencia y paciencia ante el temible servicio de su rival para avanzar a octavos de final. Su próximo rival: el croata Marin Cilic, que derrotó al estadounidense Ryan Harrison por 7-6 (4), 6-3 y 7-6 (4).



Suárez, ya cuando el clima comenzaba a dar un respiro, remontó un set adverso ante la estonia Kaia Kanepi para vencer por 3-6, 6-1 y 6-3. La ex top ten española, de a poco, está volviendo a su mejor nivel.



Dos veces cuartofinalista en Australia, Suárez tendrá la posibilidad de repetir su mejor actuación histórica en Melbourne cuando se mida a la estonia Anett Kontaveit, que dio la sorpresa al vencer a la letona Jelena Ostapenko, campeona de Roland Garros, por 6-3, 1-6 y 6-3.



A continuación, los resultados de la quinta jornada del Abierto de Australia:



- Singles masculino. Tercera ronda:



Rafael Nadal (ESP/1) derrotó a Damir Dzumhur (BOS/28) 6-1, 6-3, 6-1

Diego Schwartzman (24) a Oleksandr Dolgopolov Jr. (UCR) 6-7 (1), 6-2, 6-3, 6-3

Pablo Carreño-Busta (ESP/10) a Gilles Muller (LUX/23) 7-6 (4), 4-6, 7-5, 7-5

Marin Cilic (CRO/6) a Ryan Harrison (EEUU) 7-6 (4), 6-3, 7-6 (4)

Grigor Dimitrov (BUL/3) a Andrey Rublev (RUS/30) 6-3, 4-6, 6-4, 6-4

Nick Kyrgios (AUS/17) a Jo-Wilfried Tsonga (FRA/15) 7-6 (5), 4-6, 7-6 (6), 7-6 (5)

Kyle Edmund (GBR) a Nikoloz Basilashvili (GEO) 7-6 (0), 3-6, 4-6, 6-0, 7-5

Andreas Seppi (ITA) a Ivo Karlovic (CRO) 6-3, 7-6 (4), 6-7 (3), 6-7 (5), 9-7



- Singles femenino. Tercera ronda:



Petra Martic (CRO) derrotó a Luksika Kumkhum (TAI) 6-3, 3-6, 7-5

Elise Mertens (BEL) a Alize Cornet (FRA) 7-5, 6-4

Denisa Allertová (RCH) a Magda Linette (POL) 6-1, 6-4

Elina Svitolina (UCR/4) a Marta Kostyuk (UCR) 6-2, 6-2

Anett Kontaveit (EST/32) a Jelena Ostapenko (LET/7) 6-3, 1-6, 6-3

Carla Suárez (ESP) a Kaia Kanepi (EST) 3-6, 6-1, 6-3

Magdaléna Rybáriková (SVK/19) a Kateryna Bondarenko (UCR) 7-5, 3-6, 6-1

Caroline Wozniacki (DIN/2) a Kiki Bertens (HOL/30) 6-4, 6-3