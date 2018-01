¿Cambia la causa contra los colombianos de Boca por falta de pruebas?

Miguel Ángel Pierri, abogado de los futbolistas colombianos de Boca Edwin Cardona y Wilmar Barrios, afirmó este viernes que ante la falta de pruebas en contra de sus clientes la carátula de la causa que iniciaron dos mujeres quedará solo por "lesiones leves" y se descartaría el abuso sexual.



"Este hecho es falso y nunca existió. Después veremos el fin. Me importa la inocencia de estos hombres, después se verá cómo progresa la relación de ellos con el club. Estoy en condiciones de decir que la calificación provisoria que quedará es la de lesiones leves", explicó Pierri.



En declaraciones al programa "Jogo Bonito", el abogado descartó el rumor de un supuesto "arreglo" de los futbolistas con las dos denunciantes, de nacionalidad argentina y peruana.



"Jamás me senté a negociar nada con nadie. No hablé con nadie por un arreglo. Ninguno de los jugadores hizo alguna negociación, no hacía falta", sostuvo.



"La carátula inicial era por privación ilegítima de libertad, lesiones, abuso y violencia de género. Con esa calificación se hizo una denuncia en Prefectura Nacional y recayó en el juzgado criminal número de 6 de Capital. Se escucharon a las denunciantes", recordó sobre las primeras actuaciones.



Y completó: "Para haber cambio de carátula tiene que haber una valoración de la prueba, una recepción de un testimonio, una prueba técnica o constatación forense".



Según fuentes judiciales, Cintia Jiménez, una de las dos denunciantes y quien dijo estar embarazada de tres meses, se volvió a ausentar de la citación de la Justicia y de la convocatoria del médico legista para corroborar sus presuntas lesiones.



Esta mujer es quien estuvo el domingo en el departamento de Puerto Madero y fue quien inició la denuncia, aunque todavía resta que la segunda mujer, "Alexia" (nombre artístico), cuente lo que ocurrió el sábado, que complicaría más a Cardona -no a Barrios- para llevar la causa a "abuso sexual".



Pierri, además, habló sobre una posible conspiración contra los colombianos de Boca, porque hubo "mucha gente interesada en que esto fuera algo muy grave".



"Nosotros tenemos una idea sobre quién puede estar atrás de esto. Lo hablé con Edwin hace una hora y le comenté. Yo creo que hubo mucha gente que estuvo muy interesada en que esto fuera algo muy grave. Se buscó perjudicar a personas ajenas al hecho. Respeto a quienes hicieron la denuncia", indicó.