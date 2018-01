Para el gobernador de Mendoza, el dólar está "retrasado"

El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo advirtió que el dólar está "retrasado" y señaló que eso perjudica tanto a las economías regionales como al turismo receptivo en la Argentina.



"No se puede tapar el sol con la mano", señaló el titular de la UCR en el marco de la edición 2018 de Fitur, la mayor feria turística de Iberoamérica que cada año se realiza en la capital española. En declaraciones periodísticas, el funcionario consideró que la reducción del déficit a nivel nacional y provincial es la cuenta pendiente de la macroeconomía argentina.



"No se puede tapar el sol con la mano. Nuestra macroeconomía tiene muchos desequilibrios de precios. Hay mucha gente que hace turismo afuera porque le resulta a veces más económico que adentro, o porque lo beneficia el tipo de cambio", señaló.



Sostuvo que "esas cosas se van a ir mejorando paralelamente y gradualmente hasta que tengamos precios más equilibrados. Pero eso no tiene que ser excusa para no hacer las cosas que tenemos que trabajar internamente, como mejorar nuestros servicios turísticos".



Cornejo señaló que el dólar está "retrasado, pero no se puede artificialmente ponerlo en su lugar. Tanto el gobierno nacional y como las provincias tenemos que seguir trabajando en reducir nuestros déficit".



Dijo que "en la medida en que no tengamos una macroeconomía más sana nunca vamos a tener un tipo de cambio de equilibrio como necesitamos. Mi criterio es que el dólar está retrasado y que las economías regionales, las que son más competitivas, son las que más lo sufren".