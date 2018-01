Tras fracasar licitación para reemplazarla, removerán la palmera muerta de la Casa Rosada

Desde este fin de semana el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada ya no será el mismo. Este sábado retirarán una de los cuatro ejemplares de butia yatay que fue declarado muerto en los últimos días. La decisión del Gobierno llega luego del fracaso de la licitación para reemplazar a la fallecida palmera y ante el inminente peligro de que el la especie se caiga.



Tal como había anticipado ámbito.com, el proceso de licitación para reemplazar a la palmera había quedado en pausa porque la empresa que se había presentado al concurso no presentó la documentación solicitada por el Gobierno para avanzar con la compra de la palmera.



Vale recordar que tras el fracaso de los intentos por revivir al centenario ejemplar, la Secretaría General había abierto un proceso de compra de "una palmera butia yatay de fuste de diez metros de altura, con sesenta centímetros de diámetro de tronco liso" y la única oferta que se recibió fue la realizada por la empresa de un productor correntino de la ciudad de Goya, quien cotizó $ 235.950.



"Este sábado sacamos la muerta porque ya hay peligro de que se caiga. Estamos analizando alternativas. Una es la donación pero hay que ver si efectivamente conseguimos que nos donen una palmera con las características de la que hay que plantar", explicaron a voceros gubernamentales.



Al respecto, indicaron que "no es tan sencillo" el proceso ya que incluye "la extracción del ejemplar desde su lugar de origen, traslado desde donde está hasta la Rosada, plantación, y tratamiento durante un año para que quede bien y se adapte". A su vez, precisaron que "esta es ya lo segunda vez que fracasa la licitación, así que hacer un tercero llamado no tendría mucho sentido", por lo cual y una donación sería la salida más probable.



El Patio de las Palmeras de la Rosada se encuentra vallado desde comienzos de 2018 y el ejemplar fallecido está desde hace varios meses sostenido por alambres a los balaustres del segundo piso de la sede gubernamental para evitar que se caiga.



"Definitivamente se murió y hay que sacarla lo antes posible porque es riesgoso que permanezca en este patio", fueron las palabras de la ingeniera agrónoma Liliana Suppa, inspectora de la Gerencia de Arbolado Urbano de la Dirección de Espacios Verdes de la Ciudad de Buenos Aires, quién firmó el certificado de defunción de la centenaria palmera de la Casa Rosada.



El famoso Patio de las Palmeras lleva este nombre por cuatro ejemplares centenarios que fueron colocadas en 1900 y engalanan la fuente central. Sin embargo, una de ellas no pudo sobrevivir a una gotera de un caño de la fuente y a tantas aglomeraciones que hubo durante las convocatorias de miles de militantes durante la época de la expresidenta Cristina de Kirchner.



En realidad, el descuido del entonces Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli explica que no se haya reparado la rotura del caño de agua que fue la que terminó ahogando a la palmera. Las cuatro palmeras Yatay que rodean al pequeño jardín fueron colocadas son oriundas del norte argentino. Son palmeras muy longevas y que llegan a alcanzar una altura de 12 metros.