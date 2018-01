Mario Negri: Zaffaroni, con sus dichos, "invita a desestabilizar" al Gobierno

El diputado nacional por la UCR y titular del interbloque Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri consideró este viernes que "no hay distancia entre el deseo que el Gobierno termine su mandato y la invitación a que lo desestabilicen", ante las declaraciones en ese sentido del exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni.



A través de su cuenta de Twitter, Negri afirmó que "la ansiedad oral del Doctor Zaffaroni se desboca en las palabras que pronuncia".



"La distancia entre sus deseos de que este gobierno se fuera cuanto antes y la invitación a que lo empujen, o lo desestabilicen, no existe. ¡Integró la Corte Suprema de Justicia, garantía de la soberanía popular!", fustigó el dirigente del radicalismo cordobés.



El jurista sostuvo más temprano en declaraciones radiales que "quisiera que este gobierno se fuera lo antes posible porque así hacen menos daño", y remarcó que se trataba de "un deseo personal".



Además, precisó que el Gobierno quizá no finalice su mandato en 2019, pero no por "la acción de un partido político" sino por la "inviabilidad del programa económico", al cual comparó con la "tablita cambiaria" instrumentada durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la última dictadura militar.