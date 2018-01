Del Potro no tuvo opciones y se despidió del Abierto de Australia

Juan Martín Del Potro (N.12) fue eliminado en la tercera ronda del Abierto de Australia por el checo Tomas Berdych (N.19), en tres sets; 6-3, 6-3 y 6-2, este sábado en Melbourne.



Berdych, dos veces semifinalista en Australia (2014 y 2015), jugará por una plaza en cuartos ante el italiano Fabio Fognini (25º).



El checo, de 32 años y uno de los jugadores más regulares de la última década, salió del Top 10 en enero de 2017, después de formar parte de forma interrumpida desde 2010. Jugará por décima vez los octavos de Australia.



Del Potro regresó al primer Grand Slam del año por la primera vez desde 2014. Renunció por las lesiones a las ediciones de 2015 y 2016. En 2017 no participó después de haber logrado con Argentina el título en la Copa Davis.



La Torre de Tandil regresó al circuito en 2016 después de varias operaciones en la muñeca. Consiguió ser finalista en los Juegos de Rio y su mejor resultado en Grand Slam desde su reaparición fue la semifinal en el último US Open.



Este sábado nunca tuvo opciones ante un Berdych muy inspirado al servicio (20 aces). Además el checo le dobló en golpes ganadores (52 frente a 26).





•El sueño de Kicker también acabó en la tercera ronda



El camino de Nicolás Kicker también acabó en la tercera ronda, donde fue eliminado sin atenuantes por el húngaro Marton Fucsovics.



Kicker no pudo sostener el nivel de las dos primeras rondas y cayó por 6-3, 6-3 y 6-2 ante Fucsovics en una hora y 56 minutos de juego en la cancha Show Court 3 de Melbourne Park.



El argentino, número 93 del ranking, se encontraba por primera vez en su carrera en la tercera ronda de un Grand Slam.



Apoyado en su potente saque, con el que conectó 12 aces y cedió apenas una posibilidad de quiebre, Fucsovics logró avanzar por primera vez en su carrera a los octavos de final de un Grand Slam. Hasta este torneo, el número 80 del ranking no había ganado un sólo partido en uno de los cuatro grandes certámenes del circuito.



Kicker se despide de Melbourne con la sensación de que pudo haber hecho algo más hoy, aunque con la satisfacción de haber cumplido una de las mejores actuaciones de su carrera. Los puntos logrados en Australia le servirán para subir en el ranking -se meterá entre los 80 mejores del mundo- y jugar torneos de mayor categoría en el futuro.