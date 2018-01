Ginóbili agradeció los votos para el All Star pero dijo que "no merecía estar"

El bahiense Emanuel Ginóbili quedó fuera del primer corte del Juego de las Estrellas porque no le alcanzó el voto de la gente, jugadores y periodistas, por lo que ahora depende de la elección de los entrenadores, que se conocerá la semana próxima.



Pese a la viralización para que el alero de 40 años ingrese como titular al All Star Game, la influencia de la prensa y los otros jugadores de la mejor liga del mundo terminaron dejándolo fuera.



Este sábado, en su columna para el diario La Nación, "Manu" dejó en claro que "realmente aprecio y agradezco el tiempo y el esfuerzo que todos hicieron para llevarme al All-Star Game. Entiendo el cariño de la gente y me reconforta tanta generosidad, pero creo que no merecía ni de cerca estar en una cita así".



"Es un espectáculo para jugadores que tienen presentes mejores que el mío, como Curry, Harden, Westbrook, Klay Thompson, Jimmy Butler, Lillard, McCollum, Lou Williams, Chris Paul... Lo merecen más, así de simple", explicó.



"Debo confesar", afirmó el bahiense, "que al principio, cuando comenzó esta campaña del All-Star, me resultaba un poco divertido" pero que "cuando esto de los votos comenzó a crecer, cuando dejó de ser una movida de mis seguidores habituales y entraron en escena los jugadores de la selección de fútbol, el presidente, gente de la televisión de Argentina, empecé a inquietarme porque no sabía qué hacer con todo ese apoyo".



Ginóbili adelantó que "ahora que ya pasó toda esta locura, vuelvo a enfocarme puntualmente en recuperarme del golpe que recibí el otro día", ya que "lo que cuenta" y "lo primordial" para el equipo de San Antonio Spurs son los playoffs.



Por los votos en redes sociales y la web oficial, Ginóbili reunió 1.808.860 puntos, hecho que le permitió ser el segundo más votado por los hinchas detrás de Stephen Curry.



Ese lugar, en temporadas anteriores, le hubiese asegurado un lugar como titular en el equipo del Oeste, pero para esta votación se modificó la estructura.



En ese sentido, la valoración que sumó cada jugador fue resultado del voto de las tres partes (público, jugadores y periodistas).



Además de ser segundo en la elección de la gente, octavo en el de sus colegas (recibió 20 votos) y séptimo en el de la prensa (nadie lo votó), lo que le dio un valor de 4.75.



Así, quedó por debajo de Curry (1.25), James Harden (2.25) y Russell Westbrook (3.5).



Igualmente, hay que remarcar que le queda una chance de entrar como suplente, si es que lo eligen los entrenadores, el martes 23, tal como sucedió en las dos ocasiones en que fue parte del show (2005 y 2011).