Contrarreloj, los senadores vuelven a reunirse para intentar revertir el "shutdown" en EEUU

Los senadores estadounidenses volverán a reunirse este finde semana en un intento de desbloquear las negociaciones sobre política migratoria que provocaron la falta de acuerdo sobre una financiación transitoria e hicieron que el país entrara en "shutdown" o cierre de actividades en la noche del viernes.



El senador Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, anunció una reunión en la Cámara alta. "Espero que pueda alcanzarse un acuerdo", dijo.



Al alcanzarse el límite de deuda permitida, el gasto queda automáticamente bloqueado si no hay un presupuesto aprobado e impide que continúe gastándose dinero en algunos sectores de la Administración.



La consecuencia es que sectores considerados no esenciales se quedan sin financiación y no pueden seguir operando, lo que se denomina "shutdown". Este fin de semana no tendría grandes consecuencias, que sí serían visibles a partir del lunes.



Los líderes republicanos intentarán este fin de semana alcanzar un acuerdo para mantener el Gobierno financiado hasta el 8 de febrero, según medios estadounidenses.



El presidente estadounidense, Donald Trump, canceló su viaje previsto este fin de semana a su resort de Mar-a-Lago en Florida y responsabilizó a los demócratas del fracaso.



"Los demócratas están más preocupados por los inmigrantes ilegales que por nuestro gran Ejército o la seguridad en nuestra peligrosa frontera sur. Podrían haber llegado a un acuerdo fácilmente pero en lugar de eso decidieron poner en marcha la política del 'shutdown'", tuiteó.



Con ello, dijo irónicamente, quisieron hacerle un "hermoso regalo" en su primer aniversario en el Gobierno.



Trump se refirió a que los republicanos sólo cuentan con una estrecha mayoría de 51 votos, pero se necesitaban 60 para sacar adelante el acuerdo que evita el "shutdown". Por eso pidió el voto para más legisladores de su partido en las elecciones de media legislatura que se celebrarán en noviembre.



En el último "shutdown", ocurrido en 2013 con Barack Obama, Trump dijo que el presidente debía demostrar liderazgo en momentos así. "Toda la presión está en el presidente", dijo entonces en la emisora Fox News: "Debe reunir a todos en una habitación y liderar".