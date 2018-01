En gran actuación, el salteño Benavides terminó segundo en motos en el Dakar

El salteño Kevin Benavides (Honda) terminó segundo en la categoría motos del Rally Dakar, pese a ganar la última etapa, y que ganó el piloto austriaco Matthias Walkner (KTM). El australiano Toby Price (KTM) cerró el podio.



Benavides necesitaba recuperar cerca de 22 minutos en los 120 km de especial cronometrada de la última jornada pero, aunque se llevó la etapa, no pudo remontar la desventaja con Walkner y se quedó casi a 17 minutos de él.



"Estoy muy feliz, ha sido un Dakar increíble, muy duro y exigente. Hemos hecho una competencia muy buena todos los días, más allá de lo que ocurrió en la etapa 10. Siempre estuvimos al frente y me di el gusto de ganar una etapa que también lo quería", reconoció el argentino al llegar a la meta.



Durante el décimo tramo de la prueba, en el que se alejó de la punta, Benavides se perdió en el río Belén (Catamarca) y lo atribuyó a un error de señalización de los organizadores, quienes luego remendaron esa falencia con otros competidores. El salteño presentó una denuncia por ellos pero las autoridades deportivas de la carrera se la rechazaron.



Los pilotos de motos disputaron once etapas y media de las catorce inicialmente previstas, pues una fue cancelada por lluvia, otra no se disputó ante la negativa de los pilotos a participar después de que la organización les cambiara el recorrido y otro tramo de otra etapa fue cancelado por niebla.



Walkner afirmó que es el piloto que más suerte ha tenido en esta carrera de la decena de motociclistas que tenían opciones de victoria a falta de pocas etapas para terminar el rally.



"He sido el que más suerte ha tenido. Hace falta suerte, a veces se tiene y otras no. Esta vez la suerte ha estado de mi lado", comentó Walkner, primer austríaco que gana el Dakar.



El piloto de KTM reconoció que su objetivo en la carrera era terminar en el podio, pero no se imaginaba que lo haría en el escalón más alto.



"Es de locos. La carrera ha estado muy reñida y la décima etapa ha resultado clave en este rally. Es un sueño hecho realidad. El Dakar ha sido tremendo, con un nivel elevadísimo", dijo Walkner, en referencia a la única etapa que ganó en este rally, que le sirvió para ponerse líder y no perder la posición hasta el final.







Clasificación de la decimocuarta etapa y general:



14ª etapa:



.1. Kevin Benavides (ARG/Honda) 1h.26:41



.2. Toby Price (AUS/KTM) a 54



.3. Antoine Meo (FRA/KTM) a 2:49



.4. Daniel Oliveras (ESP/KTM) a 3:25



.5. Johnny Aubert (FRA/Gas Gas) a 4:19



.6. Oriol Mena (ESP/Hero) a 5:01



.7. Gerard Farrés (ESP/KTM) a 5:23



.8. Matthias Walkner (AUS/KTM) a 5:38



.9. Nacho Cornejo (CHI/Honda) a 7:57



10. Juan Pedrero García (ESP/Sherco) a 10:53



11. Laia Sanz (ESP/KTM) a 11:03



12. Marc Solà (ESP/KTM) a 11:32



13. Shane Esposito (USA/KTM) a 11:32



14. Mark Samuels (USA/Honda) a 11:41



15. Daniel Nosiglia (BOL/KTM) a 11:46





General:



.1. Matthias Walkner (AUS/KTM) 43h.06:01



.2. Kevin Benavides (ARG/Honda) a 16:53



.3. Toby Price (AUS/KTM) a 23:01



.4. Antoine Meo (FRA/KTM) a 47:28



.5. Gerard Farrés (ESP/KTM) a 1h.01:04



.6. Johnny Aubert (FRA/Gas Gas) a 1h.53:53



.7. Oriol Mena (ESP/Hero) a 2h.22:52



.8. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) a 2h.24:05



.9. Daniel Oliveras (ESP/KTM) a 2h.37:20



10. Nacho Cornejo (CHI/Honda) a 2h.42:36



11. Juan Pedrero García (ESP/Sherco) a 2h.45:58



12. Laia Sanz (ESP/KTM) a 2h.56:02



13. Daniel Nosiglia (BOL/KTM) a 2h.58:29



14. Armand Monleón (ESP/KTM) a 3h.06:41



15. Jonathan Barragán (ESP/Gas Gas) a 3h.13:02.