Barcelona tuvo que sacar comunicado para desmentir "pacto secreto" con Griezmann

El Barcelona publicó un comunicado para desmentir que haya llegado a un acuerdo con el atacante francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann para incorporarlo tras la presente temporada, como había publicado el diario deportivo Sport.



"El FC Barcelona niega rotundamente las informaciones aparecidas en las últimas horas en diferentes medios de comunicación referidas al jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann y una supuesta vinculación a nuestro club", señaló la entidad azulgrana.



"El FC Barcelona expresa su malestar ante estos hechos y reitera todo su respeto hacia la institución del Atlético de Madrid", añadió.



El Sport, haciendo alusión a un "pacto secreto", publicó en portada: "El atacante del Atlético de Madrid alcanzó un acuerdo con el equipo azulgrana y estará a las órdenes de Ernesto Valverde la próxima temporada".



"Sport puede asegurar que el compromiso entre el Barça y Griezmann es tal que existe una penalización, habitual en este tipo de acuerdos privados, por si la operación no se cierra", añade el diario, sin citar fuentes.



Según Sport, el Barcelona deberá ahora elegir entre negociar con el Atlético un traspaso o pagar la cláusula de rescisión del contrato del jugador, que es de 200 millones de euros, pero que el 1 de julio bajará a 100 millones.



La operación podría cerrarse tras el Mundial de Rusia (14 de junio-15 de julio), en el que Griezmann, de 26 años, será la referencia ofensiva de la selección francesa.



En la conferencia de prensa de este sábado, previa al partido contra el Betis, el entrenador Ernesto Valverde no pudo esquivar las preguntas sobre el jugador francés: "Griezmann es un gran jugador que está en otro equipo y en otro club y respetamos mucho al Atlético".



"Estamos en época de mercado aunque vivimos en una etapa en la que se vive en la especulación continua y hemos de convivir con eso. Si me preguntas si es un buen jugador, lo es pero yo estoy pendiente de mis jugadores", añadió.