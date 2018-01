Tobio hizo su descargo: "Estoy en contra de la violencia, y más de la de género"

El defensor de Rosario Central Fernando Tobio pidió disculpas a través de un video por la agresión a una chica en la puerta de un bar y dijo que está "en contra de la violencia, y más de la violencia de género".



Tobio grabó un video institucional junto al vicepresidente primero, Luciano Cefaratti, en el que dijo que el escándalo en el que se vio envuelto fue "una situación un poco confusa".







"Pido disculpas de vuelta, fue una situación un poco confusa, discusiones, y más que nada porque había una mujer en el medio. Estoy en contra de la violencia, y más de la violencia de género", sostuvo el ex Vélez y Boca.



Una grabación que se viralizó en las últimas horas por las redes sociales lo muestra en la vereda de un bar insultando a una chica y maltratando a otra.



"La cuatro ojos que me chupe bien la p...", le grita dos veces Tobio a una joven que lo filma con su celular, quien le responde: "¡Qué bonito, cómo quedan los jugadores de Central!".



Mientras un hombre intenta llevárselo, se acerca al jugador otra chica a la que Tobio desplaza de un fuerte empujón y luego intenta golpear, aunque lo detienen.



"Somos todos seres humanos, a veces cometemos errores y estoy acá para dar la cara y pedir disculpas", sostuvo el zaguero.



Además, aclaró que el episodio no ocurrió "a altas horas de la madrugada" sino que "fue antes de ir a cenar".



Por su parte, el vicepresidente primero aseguró que Tobio protagonizó "una situación de inconducta" y le recordó que la existencia de "pautas de convivencia, principios y valores que la dirigencia espera de los profesionales del club".



Por último, confirmó que Central le impondrá a Tobio una sanción económica y que ese dinero -cuyo monto no precisó- será destinado a campañas contra la violencia de género que llevan adelante instituciones rosarinas.