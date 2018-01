Kabul: ataque de insurgentes a lujoso hotel deja tres muertos y cinco heridos

Al menos tres personas murieron este sábado en un ataque de hombres armados contra el Hotel Intercontinental en Kabul, aseguró un vocero de la Policía de la capital afgana.



Más de cuatro horas después del inicio del ataque, que fue alrededor de las 21 horas, las fuerzas especiales mataron a tres de los cuatro atacantes, señaló Basir Muyahid.



Según el Ministerio del Interior, cinco heridos fueron llevados al hospital.



El jefe de noticias de la cadena Tolo TV citó a un testigo ocular que aseguró haber visto a al menos 15 muertos y varios heridos mientras huía. En un tuit, la cadena señaló que según versiones no confirmadas la cifra de muertos podría ser "bastante alta".



El portavoz del Ministerio del Interior Nasrat Rahimi confirmó informaciones de prensa según las cuales en el hotel se celebraba una boda en el momento del ataque y aseguró que los invitados a la boda están a salvo.



Además, en el lugar se desarrollaba una conferencia de expertos en computación con la participación de cientos de personas, entre ellas funcionarios del Gobierno, informó la cadena 1TV.



Las autoridades no confirmaron cuántos huéspedes había en el hotel, dónde se escondieron y si el atacante que quedaba con vida mantenía a algunos como rehenes, como señalaron algunos medios.



"Podemos confirmar que la mayor parte de las personas que estaban en el hotel fueron rescatadas", dijo un vocero. Las fuerzas especiales aseguraron las plantas más bajas y estaban revisando las superiores.



Una parte del hotel se incendió durante el ataque, confirmaron la Policía y el ministerio. "Casi la mitad del tercer piso está quemada", señaló Rahimi.



Las autoridades no informaron aún si había extranjeros en el hotel. Antes de que la situación de seguridad empeorara en Afganistán, el hotel era uno de los elegidos por los huéspedes internacionales.



De todas formas, en el último tiempo bajó la cifra de extranjeros, ya que el hotel ya no era considerado tan seguro.



Tras el ataque, el Departamento de Estado de EEUU pidió a través de Twitter que si alguien sabía algo sobre estadounidenses en el hotel lo comunicara.



Esta semana, la embajada estadounidense en Kabul y el Departamento de Estado en Washington habían advertido por mail y en las redes sociales sobre posibles ataques en Kabul, y sobre la posibilidad de que hubiera hoteles entre los objetivos.



Por el momento, ninguna organización se atribuyó el hecho. La situación en materia de seguridad empeoró en la capital afgana desde el fin de la misión de la OTAN en diciembre de 2014.



En 2017 hubo más de 20 ataques graves de los talibanes y de la milicia terrorista Estado Islámico (EI) con un total de 500 muertos.



Esta no es la primera vez que el Hotel Intercontinental es atacado por milicianos. En 2011, combatientes talibanes atacaron el edificio y protagonizaron un tiroteo en el que murieron 21 personas, entre ellos nueve atacantes.