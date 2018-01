Gioja reclamó la unidad PJ y Randazzo salió a cruzarlo: "Su silencio hizo que ganara Cambiemos"

Luego de que el presidente del PJ, José Luis Gioja, deslizara la posibilidad de celebrar unas PASO para lograr la unidad del peronismo, el exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo le recordó que el año pasado obró en sentido contrario, cuando eligió el "silencio" para "legitimar" la ausencia de primarias en el peronismo, que a la postre "posibilitó que ganara Cambiemos".



"Ir a las PASO es lo que propusimos nosotros en 2017. Pero el silencio de quienes conducían el PJ legitimó la clausura de las Primarias y la formación de otro partido", evocó Randazzo, quien salió derrotado en las legislativas del 2017.



Y agregó: "Eso posibilitó que ganara Cambiemos. Ojalá en 2019 no ocurra lo mismo y podamos tener un presidente peronista", expresó el ex funcionario de Cristina Kirchner, quien al igual que en 2015, se quedó con las ganas de disputar una interna dentro del Frente para la Victoria.



Más temprano, el exgobernador de San Juan y actual vicepresidente de la Cámara baja había llamado a conformar un "gran frente nacional, democrático, popular, progresista", en el cual el justicialismo asuma "un rol más que importante".



"Tenemos que juntarnos todos y hacer un gran frente. Si hay coincidencias, vamos para adelante y sino vamos a las PASO para encontrar candidatos", afirmó el diputado en diálogo con FM La Patriada.



En este marco, Gioja sostuvo que ve "posible" la concreción de un encuentro entre la senadora del Frente para la Victoria-PJ Cristina Kirchner y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.



"Veo posible una reunión entre Cristina y Massa. Y lo digo porque he hablado con estos actores. Todos queremos la unidad, hay que buscar la forma", expresó.



Sin embargo, luego de que el presidente del Pj bonaerense, Gustavo Menéndez, alentara la idea de una cumbre entre la expresidenta y el tigrense, fue el propio Massa quien desactivó cualquier posibilidad de acercamiento cuando dijo que con Cristina Kirchner lo "separa más de un océano".



Tras esas declaraciones, el líder del Frente Renovador se reunió con el jefe del bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, con quien coincidió en la necesidad de recomponer un peronismo "de centro" que deje atrás la etapa kirchnerista.