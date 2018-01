Atlético de Madrid dejó puntos valiosos en el camino

Los argentinos Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba) y Jonathan Calleri (ex Boca Juniors) convirtieron en los triunfos de Sevilla y Las Palmas, respectivamente, por la 20ma. fecha de la Liga de España.



Vázquez abrió el marcador, a los 15 minutos del primer tiempo, en el 3-0 de Sevilla sobre Espanyol de Barcelona, de visitante, en tanto que Calleri le dio la victoria, a los ocho de la segunda etapa mediante un penal, a Las Palmas ante Valencia por 2-1, de local.



Los otros dos tantos del equipo que dirige el italiano Vincenzo Montella los anotaron Pablo Saravia (34m. PT) y el colombiano Luis Muriel (45m. ST).



En Sevilla jugaron además de titulares Ever Banega (ex Boca), Gabriel Mercado (ex River Plate) y Joaquín Correa (ex Estudiantes de La Plata).



Por su parte el otro gol de Las Palmas, donde jugaron Leandro Chichizola (ex River), Gabriel Peñalba (ex Argentinos Juniors) y Hernán Toledo (ex Vélez Sarsfield) lo hizo Jonathan Viera (20m. PT), tras un pase de Calleri, la figura de la cancha.



Santi Mina (5m. PT) había marcado para Valencia, donde ingresó Luciano Vietto (ex Racing Club).



Además Atlético de Madrid, dirigido por Diego "Cholo" Simeone y con Ángel Correa (ex San Lorenzo) de titular, igualó con Girona por 1-1, de local; Villarreal derrotó por 2-1 a Levante, en su estadio.



La 20ma. fecha continuará el domingo con los siguientes encuentros: Deportivo Alavés - Leganés (Nereo Champagne, Matín Mantovani, Ezequiel Muñoz, Mauro Dos Santos y Alexander Szymanowski); Real Madrid - Deportivo La Coruña (Federico Cartabia); Real Sociedad (Gerónimo Rulli) - Celta de Vigo (Facundo Roncaglia y Gustavo Cabral); Real Betis - Barcelona (Lionel Messi); y finalizará el lunes con Eibar (Gonzalo Escalante) -Málaga (Esteban Rolón).



Posiciones: Barcelona 51 puntos; Atlético Madrid 43; Valencia 40; Villarreal 34; Sevilla y Real Madrid* 32; Betis, Girona, Getafe y Eibar 27; Bilbao 26; Celta 25; Espanyol y Leganés* 24; Real Sociedad 23; Levante y Alavés 18; La Coruña 16; y Las Palmas 14; y Málaga 11.



* Deben un partido.