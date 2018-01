En una jugada desafortunada, quebró a un rival y rompió en llanto

El mediocampista irlandés del Everton James McCarthy se rompió este sábado la tibia y el peroné de la pierna derecha en una acción fortuita con el venezolano Salomón Rondón durante el encuentro de la jornada 24 de la Premier League contra el West Bromwich (1-1) en el estadio Goodison Park.



Todo apunta a que McCarthy, de 27 años, se perderá lo que resta de temporada después de haber sido retirado del campo de juego en camilla y con oxígeno.







"Es una fractura de tibia y peroné. Una lesión muy impactante y un golpe muy duro para él, alguien que ya había sufrido pequeñas dolencias que le habían impedido jugar mucho", reveló Sam Allardyce, entrenador de los "Toffees", tras el partido.



Escocés que representa a Irlanda, había regresado a la actividad a finales de diciembre y el de este sábado era sólo su tercer encuentro de la temporada.



"Habíamos trabajado muy duro para que recuperara la forma y es una baja muy sensible para lo que queda. Son cosas que pasan en el fútbol, pero casi nunca tan graves como ésta", comentó Allardyce.



Tras la lesión, que ocurrió cuando McCarthy intentó evitar que Rondón ejecutara un disparo, el punta venezolano no pudo ocultar las lágrimas.



"Destrozado... la rivalidad no existe cuando un compañero sufre una lesión tan desafortunada. Espero verte de vuelta muy pronto, James McCarthy", escribió Rondón en su cuenta de Twitter, acompañado con la etiqueta '#GetWellSoonJames' ("Recupérate pronto, James").



Everton y West Bromwich Albion empataron 1-1 en Goodison Park en la jornada 24 de la Premier League, un resultado que deja a los de Liverpool en novena posición de la tabla y a los "Baggies" en la 19° plaza, a tres puntos de la salvación.