Riquelme se postuló para ser presidente de Boca: "Espero ganar muchos títulos"

Juan Román Riquelme se postuló para ser presidente de Boca Juniors en el 2019 y remarcó que hace 11 años que el club de La Ribera no gana la Copa Libertadores de América.



"Llevamos muchos años sin ganar la Copa. La verdad es que nunca pensé que iba a pasar tanto tiempo. El presidente (Daniel Angelici) intenta hacer las cosas bien desde hace siete años, me parece. Tengo que pensar en ser presidente. Si tengo que tomar la responsabilidad espero que el hincha me dé el mismo tiempo y ganar muchos títulos", le dijo exfutbolista a ESPN.



"Cuándo jugábamos nosotros, si ganábamos el campeonato local no le daban mucha bola y hablaban de la Copa Libertadores. Hace poco dije que Boca estaba obligado a ganarla y dijeron que Riquelme presiona para eso", agregó.



Riquelme, en otro tramo de la nota, habló sobre el escándalo de los colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios. "Soy una persona como los jugadores de antes, cuando no me toca vivir las cosas prefiero no opinar. No me gusta vivir de comentarios, no tengo porque hacerlo. Espero que las cosas se solucionen, que mi club se encuentre bien. No puedo opinar porque no estuve ahí", remarcó.



El 10 además dijo que es "muy difícil" que se le escape a Boca la Superliga ya que sacó "una buena ventaja" y se mostró "feliz" por el regreso de Carlos Tevez.



"Ya llevamos 11 años de la última Copa Libertadores, pasó demasiado. Llegaron muchos jugadores, ojalá que puedan disfrutar de estar en nuestro club y nos puedan regalar la Copa", reiteró.