Massot ratificó que el PRO "está consustanciado con la reelección" de Macri en 2019

El diputado nacional por Córdoba y presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, aseguró que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, están "totalmente consustanciados con una reelección del presidente Mauricio Macri en 2019", al igual que todo el equipo partidario.



"Vidal, Rodríguez Larreta y Marcos Peña son, sin dudas, la segunda línea del Presidente y detentan la mayor responsabilidad. Ahora los veo a ellos y a los que venimos atrás totalmente consustanciados con una reelección del Presidente en 2019", dijo Massot en una entrevista publicada el diario Clarín.



Agregó: "Hablar de la Argentina de acá a seis años es sólo una expresión de deseos", al ser consultado si son Vidal, Rodríguez Larreta y Marcos Peña los sucesores de Mauricio Macri.



En cuanto a la continuidad en el peronismo, dijo que el horizonte más cercano es de acefalía y la atribuyó al hecho de que en las últimas elecciones no hubo un triunfo amplio de algún candidato peronista que pueda perfilarse como conductor del espacio político.



"El peronismo lleva en los genes la búsqueda de verticalismo y de la autoridad, y tiene un criterio muy objetivo para otorgar esa autoridad, que es el consenso popular tansmitido a través de las urnas. En las últimas elecciones no hubo ganadores en el peronismo y eso es lo que hace que permanezca esa confusión en su conducción, pero no va a seguir así siempre", dijo.



Agregó que veía posible que "en dos o cuatro o seis años" el PJ, Unidad Ciudadana, Frente Renovador y Movimiento Evita, que en las últimas elecciones compitieron entre sí, "tiendan a converger" y, en ese caso, se dará una búsqueda de "un nuevo liderazgo" que, a juicio del diputado, no estará relacionada con la senadora y expresidenta Cristina de Kirchner.



Massot también se refirió a la dinámica que se da dentro de la cámara de Diputados con el peronismo: "Hay un sector que entiende bien su rol de oposición y que las leyes de alguna manera tienen que salir" y destacó el aporte que realizan ya que muchas veces "las leyes no salen como las manda el Gobierno", sino que "en muchos casos salen mejoradas".



De cara a los próximos meses, Massot dejó claro que le parecía "fundamental" que el Congreso pueda sancionar el "blanqueo laboral" y agregó que se trataba del "único debate que tiene sentido".



Explicó que de ese blanqueo depende la existencia de "un mercado laboral formal creciente" que permitirá pagar "mejores jubilaciones" y "reducir la pobreza", al tiempo que recordó que en Argentina hay "más de 20 millones de personas en condiciones de trabajar y solamente seis millones trabajando formalmente en el sector privado".



"Si no generamos más trabajo en blanco no lograremos reducir la pobreza", consignó el diputado del PRO, que también asumió que no le asustaba cambiar de roles, y que le gustaría tener un lugar en el Poder Ejecutivo.



"No es malo cambiar de roles. Me gustaría un lugar en el Ejecutivo", dijo durante la entrevista con el matutino nacional.



Consultado sobre su visión sobre la violencia de los años 70 en el país, Massot dijo: "Creo que lo más importante, y retomando el desafío de la generación nuestra, es poder cerrar los capítulos para poder avanzar como sociedad (...) el desafío es superar ese capítulo con mayúscula, que implica no sólo memoria, justicia y verdad. Es también perdón".