Tonelli salió a defender a Macri y dijo que "está muy lejos de gobernar por decreto"

El diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli, aseguró que aún "no hay nada definido" respecto a si el proyecto de Reforma Laboral se debatirá entero, o desdoblado, pero admitió que "los temas que generan controversias podrían dejarse para más adelante".



"No hay nada definido al día de hoy respecto a si el proyecto de Reforma Laboral se tratará completo o desdoblado, pero los temas que generan más controversias podrían dejarse para más adelante para debatirlos mejor", dijo el legislador a radio El Mundo.



En este marco, Tonelli consideró que los temas en los que existe consenso, como el fomento del empleo en blanco y el combate al empleo en negro, podrían tratarse por un lado, y "aquellos como la modificación de la ley de contrato de trabajo, que genera controversias, podrían dejarse para más adelante para debatirlos mejor".



"Es una alternativa que se está analizando, hay posibilidad de desdoblar su tratamiento", dijo respecto al proyecto de ley de reforma laboral.



Por otra parte, el diputado cruzó a quienes critican el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) recientemente promulgado por el Poder Ejecutivo, y aseguró que el presidente Mauricio Macri "está muy lejos de gobernar por decreto".



Explicó, en este marco, que el Gobierno está utilizando el mismo "criterio amplio" que se usó durante el kirchnerismo para evaluar "la validez" de la necesidad de los decretos.



"El presidente está muy lejos de gobernar por decreto. El kirchnerismo tuvo un criterio amplio y permisivo desde el 2006 hasta el 2015 para evaluar la necesidad de los DNU. Después de nueve años de enarbolar un criterio amplio y permisivo no parece razonable que quieran pasar a un criterio riguroso y restrictivo", agregó Tonelli a radio El Mundo.



Dijo asimismo que el decreto dictado por el Poder Ejecutivo (27/2018) es "perfectamente válido" ya que el Congreso estaba "en receso" y la necesidad estaba dada en "destrabar trámites" y "eliminar trabas burocráticas".



Acerca de la decisión del Poder Ejecutivo de no convocar a sesiones extraordinarias, Tonelli consideró: "Ninguno de los proyectos (de ley) a tratar en lo inmediato requerían un tratamiento urgente y una convocatoria extraordinaria".



El legislador nacional, que también es miembro del Consejo de la Magistratura, se refirió al interbloque peronista Argentina Federal, recientemente constituido en el Congreso, y dijo que el oficialismo esperaba "tener acuerdo" con ellos "para avanzar en la sanción de algunas leyes importantes".



"Esperamos poder ponernos de acuerdo en los temas más importantes con el interbloque Argentina Federal, para poder sancionar algunas leyes importantes para que Argentina siga avanzando", afirmó.



El bloque Frente para la Victoria del Senado dejó de existir el 10 de diciembre último cuando un sector del peronismo decidió constituirse en el Interbloque Argentina Federal, integrado por justicialistas no kirchneristas, con la exclusión de la ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner.



El Interbloque está presidido por el rionegrino Miguel Angel Pichetto y conformado por los bloques Justicialista, Justicialista por La Pampa, Justicialista por Chubut y Chubut Somos Todos.



En cuanto al titular del Frente Renovador, el diputado Sergio Massa, Tonelli afirmó que nunca tuvieron de parte de su bloque "garantía" de su apoyo para aprobar leyes, pero sí "la disposición a discutir ciertos temas, y consensuar en algunos, pero no en todos".



Tonelli recordó que Cambiemos sigue estando en minoría en el Congreso, pese a haber aumentado el número de diputados y senadores tras los comicios legislativos de octubre último, al explicar la importancia que tienen los "consensos" en la dinámica legislativa.



"Nosotros seguimos estando en minoría en el Congreso, cosa que no le sucedía al kirchnerismo, que tenían la posibilidad de aprobar lo que se le diera la gana, y por eso se aprobaron muchas leyes inconstitucionales", concluyó.