Pablo Moyano: "Triaca debería tener dignidad y dar un paso al costado"

El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, se refirió al escándalo que involucra al ministro de Trabajo Jorge Triaca tras la difusión de un audio en el que el funcionario insulta a Sandra Heredia (una empleada que además fue contratada de forma dudosa por la intervención en el SOMU) y en ese marco, consideró que "en cualquier país serio, el Presidente lo tendría que haber desplazado".



"Triaca puso 200 personas en un sindicato intervenido, no creo que tenga mucha legitimidad. Hay perdido seriedad. Debería tener dignidad y dar un paso al costado", sostuvo Moyano en declaraciones a Radio 10.



Cabe recordar que el presidente Mauricio Macri decidió no desplazar a Triaca. "Si bien es un error, no sentimos que eso sea algo que tenga que costarle el cargo", afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, primera voz oficial en salir a bancar a Triaca, por el denominado "caso Sandra".



En otro orden, Moyano habló sobre la dilación por parte del Gobierno para tratar la reforma laboral (estaba previsto que lo hiciera en sesiones extraordinarias en el Congreso), y consideró que fue producto de la resistencia sindical que "logró el objetivo de frenarla" ya que "era un ataque a los trabajadores".



En otro orden, habló sobre las negociaciones por las paritarias y sostuvo que ningún dirigente gremial va a aceptar un aumento de15%. "Cada vez que se inician las paritarias el Gobierno quiere poner un número, nosotros otros otro. Ojalá los trabajadores recuperen el poder adquisitivo", indicó.