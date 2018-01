Boudou sobre el kirchnerismo: "Nunca dejé de trabajar y juntarme para ganar las elecciones de 2019"

El exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, dijo que su partido constituye "un espacio de poder, no un espacio testimonial" y contó que él nunca dejó de trabajar políticamente "para ganar las elecciones de 2019".



Boudou agregó que quedó demostrado que su detención "fue arbitraria e ilegal", en referencia a los 70 días que pasó en la cárcel, y acusó a los jueces federales de estar más preocupados "en una pelea de poder" que por "arrojar luz y verdad" sobre las causas que llevan adelante.



En declaraciones a Toma y Daca de radio El Mundo, Boudou señaló: "Yo nunca dejé de trabajar y juntarme para ganar las elecciones de 2019. Somos un espacio de poder, no un espacio testimonial", agregó el referencia al kirchnerismo que él integra.



Sin embargo, consideró que hoy hablar de candidaturas sería "esquivar los problemas reales de la Argentina", entre los que marcó -en terreno económico- la inflación, el atraso del tipo de cambio, la caída del consumo y la falta de inversiones.



"Parece mentira lo que es la pérdida de derechos en estos dos años", consideró quien fuera ministro de Economía y vicepresidente de Cristina Kirchner.



Boudou también se quejó porque "siempre estamos mirando la pobreza y nunca la riqueza" y consideró que "con el discurso de la pobreza se están tomando todas medidas a favor de los ricos".



Agregó: "Van por el tercer año de Davos (en referencia al Foro Económico al que asiste el presidente Mauricio Macri esta semana) y el mejor equipo del mundo va perdiendo por goleada", en referencia al Gobierno.



También pidió que le digan "cuáles son las condiciones que cambiaron porque yo no lo veo", en relación a la economía de su propia gestión.



En materia política, consultado sobre su relación con la exmandataria y por qué nunca lo visitó en la cárcel, dijo que lo mantendrá "en un marco de mucha reserva", pero defendió a su jefa política y añadió: "Ha sido muy atacada por su valentía y su forma de decir" las cosas. "Los ataques sobre Cristina fueron fuertísimos", subrayó.



Además, cuestionó a la justicia federal y reclamó por lo que consideró un uso excesivo de la prisión preventiva en el sistema judicial en general.