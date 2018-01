La relación comercial con Rusia, con balance favorable para la Argentina

Las exportaciones de Argentina hacia Rusia fueron de u$s 480 millones en los primeros once meses de 2017, lo que marcó un incremento de 5% interanual, según un análisis de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).



De esta manera, el superávit bilateral para Argentina se incrementó 130%. Entre los principales productos exportados se encontraron las peras frescas (11,7% del total) y los limones (8,7%).







Por otra parte, las importaciones argentinas desde Rusia alcanzaron en igual período los u$s 326 millones, implicando una reducción de 16% frente a igual período de 2016. Los principales productos importados fueron el gas oíl, que comprendió el 47,3% del total de las compras desde aquel destino, y el fosfato monoamónico, con el 15,1%.







El saldo de la balanza comercial registró un superávit de u$s 153 millones a favor de Argentina, lo que implicó un aumento de 130% en comparación a los primeros once meses de 2016.



"Por otra parte, puede señalarse que el intercambio comercial entre Argentina y Rusia (suma de las exportaciones e importaciones) fue de u$s 806 millones", indicó la CAC.



Asimismo, destacó que la agenda bilateral que tendrá lugar en el encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el mandatario Mauricio Macri, "tiene como objetivo el fortalecimiento del comercio entre las naciones, la cooperación en materia de seguridad y defensa y el fomento de inversiones rusas en energía nuclear y astilleros".



Y agregó que, a su vez, Macri aprovechará su visita para agradecer a su par ruso la colaboración en la búsqueda del submarino ARA San Juan.