Preocupación por el bajo nivel de Tevez en el Superclásico: no pisó el área ni le pegó al arco

El Superclásico de Carlos Tevez dejó más dudas que certezas. En su vuelta a Boca, el entrenador Guillermo Barros Schelotto lo probó de "9", obteniendo como resultado una opaca actuación del delantero, que ofensivamente no participó del juego y en su estadística lo único que puede contar como "positivo" es que generó 4 faltas.



La planilla de Tevez está plagado de ceros: no pisó el área, no le pegó al arco, no dio asistencias, no le mostraron tarjetas y tampoco cayó en fuera de juego. En el único ítem que tiene otros números en el de las faltas, con las 4 que recibió y las 3 que cometió.



Si bien se trata de tan sólo un ensayo, el partido de Tevez preocupa ya que viene de un año opaco donde apenas disputó 22 partidos y marcó 4 goles en una liga menor como la de China. Ahora habrá que ver su Guillermo decide retrasar al "Apache" y colocar a Ramón "Wanchope" Ábila o si sigue apostando por el ídolo de los hinchas de Boca en esa posición.