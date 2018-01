"Tres anuncios por un crimen", la gran ganadora en los SAG Awards 2018

La película "Tres anuncios por un crimen" se impuso anoche en las principales categorías cinematográficas en los premios otorgados por el Sindicato de Actores estadounidense, en tanto que "This is us", "Veep" y "Big little lies" fueron las vencedoras en el rubro televisivo.



El filme que trata sobre los esfuerzos de una madre por lograr justicia por el crimen de su hija ganó en la categoría mejor elenco, en tanto que su protagonista Francis McDormand fue consagrada la mejor actriz y Sam Rockwell se quedó con la estatuilla al mejor actor de reparto, consigna la agencia EFE.



Por su parte, Gary Oldman se impuso como mejor actor por su labor en "Las horas más oscuras" y su par femenina Allison Janney fue consagrada mejor actriz de reparto por "I, Tonya", en la ceremonia llevada a cabo en el Shrine Auditorium, de Los Ángeles, presentada por la actriz Kristen Bell.



En el rubro televisivo, "This is us" se impuso en la competición por mejor reparto en una serie de drama y mejor actor, que recayó sobre Sterling K. Brown; mientras que "Veep" se consagró como mejor serie de comedia y su protagonista Julia Louis-Dreyfus se alzó con el premio a la mejor actriz de comedia.



Williams H. Macy fue elegido mejor actor en serie de comedia por "Shameless", Nicole Kidman obtuvo lo propio como mejor actriz en una miniserie o película para televisión y Alexander Skarsgard como mejor actor en el mismo rubro, ambos por "Big little lies".



En tanto, Morgan Freeman recibió un premio honorífico en reconocimiento a su trayectoria.



Como símbolo de la lucha iniciada en Hollywood en contra de los abusos la gala contó exclusivamente con presentadoras femeninas, en un desfile que vio pasar sobre el escenario a figuras como Marisa Tomei, Rosanna Arquette, Halle Berry, Lupita Nyong'o y Dakota Fanning, entre otras.