A 4 días del reinicio de la Superliga, San Lorenzo no tiene arquero para el debut

El arquero de San Lorenzo Sebastián Torrico sufrió una luxación en su hombro izquierdo durante la definición por penales en el partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata y tendrá al menos 45 días de recuperación, por lo cual se perderá el reinicio de la Superliga.



Torrico sufrió la lesión en el encuentro que se disputó el sábado en la ciudad de Salta en el cual el elenco de Boedo se impuso al conjunto platense por 3 a 1 desde los doce pasos debido a que el partido había terminado igualado 1 a 1 en los noventa minutos, y debió ser suplantado por el futbolista Ezequiel Cerutti.



Como consecuencia de la mencionada lesión, Torrico no podrá ser de la partida en el partido en el cual San Lorenzo visitará a Talleres de Córdoba el próximo viernes 26 de enero a las 21.15 por la decimotercera fecha de la Superliga.



Con este panorama, el entrenador Claudio Biaggio aguardará por la recuperación del arquero Nicolás Navarro, quien es el habitual titular, pero que no participó en ninguno de los encuentros del Torneo de Verano 2018 por haber padecido una contractura en un gemelo.



En caso de que Navarro no llegue en buenas condiciones al partido que se jugará en Córdoba, el juvenil José Devecchi, de 22 años, sería el que estaría desde el inicio en el arco de San Lorenzo.



Devecchi es surgido de las Inferiores del club de Boedo y tiene apenas dos partidos en el arco de San Lorenzo: uno por el campeonato ante Argentinos Juniors que el "Ciclón" ganó por 3 a 2 el 23 de agosto de 2015, y otro por la Copa Argentina frente a Atlético Rafaela en el cual el equipo azulgrana se impuso por 1 a 0 tres días después de aquel debut.