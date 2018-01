Amazon abrió su primer supermercado sin cajas ni filas

Amazon abre hoy en Seattle el primer supermercado sin cajas, que permitirá a los usuarios poner los productos directamente en sus bolsas y simplemente llevárselos.



El importe de la compra se cargará directamente en la cuenta de Amazon del usuario. ¿Cómo funciona? El sistema utiliza cámaras y sensores para seguir al comprador y detectar qué tomó de los estantes y guardó en su bolsa.



Los medios estadounidenses que pudieron visitar la tienda "Amazon Go" antes de su apertura oficial hablaron de "decenas y decenas de cámaras".



Los visitantes deberán bajar la aplicación "Amazon-Go" y colocar su teléfono móvil delante de una puerta que permite la entrada a la tienda, indicaron los blogs sobre tecnología "Recode" y "Techcrunch", así como "The Wall Street Journal".







Según indicaron, no es necesario mostrar ante las cámaras qué producto se toma. Amazon explicó, no obstante, que no se utiliza el reconocimiento facial para llevar adelante el proceso. En cambio, las personas son reconocidas por el sistema como "objetos 3D". Y al salir de la tienda pasan el teléfono por un escaner en la salida.



La tienda ofrece ensaladas, comidas preparadas, alimentos frescos, bebidas, así como snacks de una marca del supermercado de productos orgánicos Whole Foods, propiedad de Amazon.



La apertura de la tienda estaba prevista para un año atrás, pero la tecnología tuvo algunos problemas para registrar a las personas cuando había muchas en el local, pero entre tanto se solucionaron las dificultades, indicaron los medios.



A pesar de que el negocio funciona sin cajeros, hay varios empleados trabajando en él: unos preparan las ensaladas, otros las comidas, otros llenas las estanterías, hay alguien a la entrada y otro controla la edad de los compradores en los estantes de bebidas alcohólicas.



Amazon posee varias tiendas de libros en Estados Unidos. Con "Amazon Go", la empresa online busca un modelo de expansión a tiendas reales con el apoyo de tecnología moderna.