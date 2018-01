Que no se te pase ninguna: conocé las caras nuevas de todos los equipos de la Superliga

Boca: Carlos Tevez, Ramón Abila, Julio Buffarini y Emmanuel Mas.



River: Franco Armani, Lucas Pratto y Juan Fernando Quintero.



San Lorenzo: No incorporó



Racing: Neri Cardozo, Alejandro Donatti, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Ricardo Centurión.



Independiente: Brian Romero, Emanuel Brítez, Christian Ortiz y Hernan Pellerano.



Unión: Rodrigo Gómez.



Colón: No incorporó



Lanús: Gonzalo Di Renzo.



Banfield: Danilo Ortiz y Enzo Kalinski.



Belgrano: Mauro Guevgeozian, Jonás Aguirre y Maximiliano Lugo.



Talleres: Samuel Sosa y Joel Soñora.



Estudiantes: Alexis Vega, Gastón Giménez, John Manuel Artega, Jacob Murillo y Andrés Escobar.



Defensa y Justicia: Nahuel Molina y Christian Almeida.



Gimnasia La Plata: Facundo Pereyra.



Rosario Central: Néstor Ortigoza.



Newell's: Hernán Bernardello, Denis Rodríguez y Fabricio Fontanini.



San Martín de San Juan: No incorporó



Argentinos Juniors: Lucas Barrios, Gastón Bojanich y Beto Da Silva.



Atlético Tucumán: Augusto Batalla, Nery Leyes, Andrés Lamas.



Olimpo: Gonzalo Porras, Renzo Ramírez, Daniel Alejandro Ibañez, Jorge Carranza, Ezequiel Vidal.



Patronato: Maximiliano Nuñez, Lautaro Comas, Gastón Gil Romero.



Vélez: Mauro Zárate, Agustín Bouzat, Marco Torsiglieri, Guido Mainero, Joaquín Laso, Jesús Méndez, Rodrigo Salinas y Luis Abram.



Chacarita: Federico Vismara, Facundo Rodríguez, Rodrigo Hernán Petrik y Samuel Adeniran.



Huracán: Ricardo Noir, Israel Damonte y Andrés Chávez.



Godoy Cruz: Diego Riolfo.



Temperley: Federico Fattori y Fernando Brandán.



Arsenal: Gabriel Alanis y Facundo Quintana