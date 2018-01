Por expectativa de baja de tasas, el dólar se acercó a su récord: trepó 13 centavos a $ 19,44

El dólar subió trece centavos este lunes a $ 19,44 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com, en una plaza expectante de negocios de cara a la decisión que tomará el Banco Central el martes en torno a su tasa de política monetaria luego de cambios en las metas de inflación.



De esta manera, el billete -que se acercó a su máximo histórico del $16,46 registrado el 28 de diciembre- acumula un ascenso del 1,5% en las dos últimas ruedas y del 2,6% en lo que va del año.



Fue en línea con el segmento donde operan bancos y agentes del comercio exterior, donde la divisa avanzó 16 centavos a $ 19,17 y anotó su tercera alza consecutiva. El Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 19,1460 vendedor para la transferencia y el billete, a $ 19,35.



El analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, puntualizó que "el posible nuevo retoque en el nivel de las tasas de interés locales, combinado con una suba en las tasas de interés en los Estados Unidos, parece estar recreando un escenario de dolarización de portafolios que tiene pleno impacto en la cotización del dólar".



Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, puntualizó que "los participantes del mercado de cambio siguen tomando coberturas, originadas por cambios de carteras de inversores, bancos y pagos al exterior por obligaciones comerciales".



Agregó que "entre los motivos de este cambio de dirección en el precio de la divisa, que en principio comenzó a fin de diciembre con propuestas de cambios financieros y económicos, se encuentra la baja de tasas de interés en pesos de política monetaria, como así también el consiguiente descenso de tasas de las Lebac, operadas en el mercado secundario".



En analista dijo que, a esos factores, "se agregó el viernes pasado el problema originado entre la desconexión entre el convenio provisorio entre el BYMA y el Rofex que afectó los negocios de ambas sociedades, que provocó una reducción notable de la oferta de dólares".



Asimismo, la Fundación Mediterránea indicó en un informe que la moneda norteamericana "parece estacionarse en un nuevo andarivel, cerca de los 19 pesos, lo cual es más saludable para la economía".



Los pedidos de compra estuvieron dominando todo el desarrollo de la jornada e impulsaron nuevos e importantes avances en la cotización de la moneda norteamericana. Los precios, en este sentido, superaron con cierta facilidad la barrera de los $ 19 en una rueda en la que el tipo de cambio tuvo un recorrido extenso pero siempre ascendente. El volumen operado cayó un 18% hasta los u$s 639 millones.



Los mínimos se anotaron en el arranque, en los $ 19,01 y rápidamente fueron desplazados hacia arriba por la aparición de una demanda que fue absorbiendo toda la oferta disponible. En este contexto, los precios se fueron acomodando en un rango superior al de la semana pasada con un escalonamiento alcista que se hizo más intenso en los últimos tramos, cuando el tipo de cambio tocó los máximos en los $ 19,19.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable pactándose a un promedio del 27,25% y en "swaps cambiarios" se pactaron u$s 172 millones de dólares para el martes y miércoles. Las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 30 días al 27,20% y la de 268 días al 25,25 %.



En la plaza paralela, por su parte, el blue avanzó once centavos al récord de $ 19,80, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" aumenta 15 centavos a $ 19,17.



En el mercado de futuros del Rofex, donde se operaron u$s 648 millones, el 35 % se operó para fin de enero a $ 19,255 con una tasa implícita de 23% TNA, y el plazo más largo fue mayo, que cerró a $ 20,53 al 20,4% TNA. Los plazos quedaron todos al alza, un promedio de doce centavos.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron el viernes 154 millones hasta los u$s 63.224 millones.