Un niño de 7 años murió en la Costa en confuso siniestro en cuatriciclo

Un niño de siete años murió atropellado por un cuatriciclo en el Partido de la Costa. No están claras las circunstancias del deceso del menor: una versión indica que el nene también iba a bordo de un cuatriciclo y que chocó con el rodado de mayor cilindrada; otra, que estaba jugando en la arena al ser embestido.



El siniestro se dio en el en el barrio cerrado Costa Esmeralda, del Partido de la Costa. El chico fue embestido por un joven de 23 años que fue internado y detenido.



No obstante, directivos del complejo salieron a aclarar que en realidad el accidente ocurrió a unos dos kilómetros del límite del predio. En un comunicado se indica que se produjo "un accidente a aproximadamente dos kilómetros del barrio -fuera del predio del complejo- en el que chocaron dos cuatriciclos".



El intendente de Pinamar, Martín Yeza, dijo en un principio que la víctima no estaba a bordo de un cuatriciclo, desmintiendo las primeras versiones del siniestro. Sin embargo, poco después escribió en Twitter: "Aclaro: No se sabe si iba o no iba en cuatri. Eso se va a determinar en la justicia. Hay versiones cruzadas, porque tiene consecuencias jurídicas diferentes".



Según trascendió, el menor era oriundo de Bariloche y se encontraba de vacaciones con su familia en esa ciudad costera. Tras ser arrollado, intentaron maniobras de reanimación y lo trasladaron al hospital de Pinamar, pero el nene falleció en el acto.



Por el hecho se labraron actuaciones por "homicidio culposo" mientras que intervino la Unidad Funcional de Investigaciones (UF) 1 del partido de la Costa, a cargo del fiscal Gustavo Mascioli.



A principios de enero, el Gobierno Nacional sacó el decreto 32/2018, que empieza a considerar a los cuatriciclos como vehículo automtor, y sus conductores estarán obligados un registro específico. Entre otras medidas, tendrán que realizarle al vehículo una verificación técnica que será obligatoria para circular, tal como ocurre con los automóviles. También se limitará la circulación "a terrenos públicos delimitados por autoridades locales".