Independiente acelera por una de las joyas del fútbol argentino

Independiente negocia por varios futbolistas, en su mayoría de puestos de ataque, a una semana de la reanudación del Campeonato de Primera División del Fútbol Argentino. El pase más cercano es el mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor, quien llegaría de Emelec, de Ecuador, aunque en las últimas horas la dirigencia aceleró por Emanuel Reynoso, de Talleres.



El representante de Reynoso se juntará por la tarde con dirigentes de Independiente para negociar. Talleres tazó a "Bebelo" en u$s 7 millones, aunque la intención del conjunto de Avellaneda es comprar tan sólo el 50% de su pase.



Más allá que estos dos enganches son por los que hay negociaciones más avanzadas, aún hay expectativa respecto de la llegada de la debilidad y prioridad del entrenador, Fernando Belluschi.



Su edad, 34 años, y su alto costo (se habla de cerca de cinco millones de dólares), hacen dudar a algunos dirigentes sobre avanzar en su llegada. Además, en San Lorenzo aseguran que no existe ninguna oferta y el representante del futbolista, Fernando Hidalgo, aseguró que su representado no tiene ninguna intención de cambiar de aire.