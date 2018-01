Real Madrid estaba dispuesto a pagar el pase más caro de la historia, pero se lo rechazaron

El Real Madrid está obsesionado por Harry Kane, delantero del Tottenham y máximo artillero del 2017, por sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Es por ello que estaba preparando una oferta récord de 227 millones de euros, más que lo que pagó París Saint Germain, pero la respuesta del club inglés fue un rotundo "no".



Desde el Tottenham le hicieron saber a Real Madrid que su goleador no está a la venta, por lo que considera insuficiente los 227 millones de euros. A mitad de 2017, PSG concretó la compra más alta de la historia al pagarle a Barcelona los 222 millones de euros de la cláusula de recisión de Neymar.



El entrenador de Tottenham, Mauricio Pochettino fue consultado sobre Las informaciones que vinculan a Kane con el Real Madrid: "¿Otra vez? No voy a hablar sobre rumores porque si doy una explicación sobre un rumor, entonces tengo que hablar de todo en mi rueda de prensa y dar mi opinión. No voy a hablar de rumores sobre Harry Kane o Mauricio Pochettino u otras cosas. Nos es mi problema explicar rumores".