La soja anotó su sexta suba al hilo: ganó 0,7% a u$s 361,66 (máximo en un mes y medio)

La soja anotó su sexta suba consecutiva este lunes al ascender un 0,7% a u$s 361,66 la tonelada, su mayor valor en seis semanas en el Mercado Internacional de Chicago. A su vez, el maíz restó un leve 0,1% a u$s 138,58, mientras que el trigo se apreció un 0,7% a u$s 156,44.



Durante la semana pasada, la oleaginosa subió un 3,5% tras avanzar un 0,4% el viernes. El maíz avanzó un 1,8% durante los últimos cinco días, luego de ascender en la jornada previa un 0,4%; mientras que el trigo trepó un 0,5%, pese a que en la última rueda perdió un 0,6%.



Los precios agrícolas se recuperaron la semana pasada y la soja y el maíz se beneficiaron de las condiciones del clima sudamericano y de una buena demanda.



En Argentina hay zonas muy secas y no hay perspectivas ciertas de lluvias en las previsiones meteorológicas de mediano plazo, dijo Bill Nelson, de Doane Advisory Services.



En Brasil la situación de la soja es mucho mejor. En algunas regiones las lluvias son tan abundantes que impiden a los agricultores sembrar maíz, dijo Nelson.



Paralelamente en Estados Unidos, se anunciaron el viernes buenas ventas al exterior de soja y maíz; lo cual empujó los precios al alza.



El trigo había bajado mucho debido a que las superficies cultivadas de la variedad de invierno en Estados Unidos fue más elevada de lo esperado. Sin embargo la ola de frio siembra dudas sobre la calidad y la cantidad de la producción.



Al mismo tiempo el debilitamiento del dolar fortaleció su precio debido a que tornó más competitiva a la producción estadounidense.