Insólito: despidieron a un robot por inútil

En medio de los temores por la posible "invasión" de robots en los puestos de trabajos, uno de ellos fue despedido por inútil. Ocurrió en un supermercado de la ciudad escocesa de Edimburgo donde Fabio, el ahora robot desempleado, era el encargado de guiar preguntas de los clientes para orientarlos en su compra.



Sin embargo, algo falló. El robot fue despedido por no atender de manera eficiente y cortés a los clientes. Fabio debía responder las dudas con corrección y gentileza, pero las cosas no se dieron como se esperaba. Su carrera comenzó desde el inicio con una rápida caída. Según reportó el diario británico The Telegraph, a Fabio se le asignó una nueva tarea: invitar a los clientes a degustar comidas, pero tampoco allí lograba competir con sus colegas humanos.



Mientras que los empleados de carne y hueso podían atraer cerca de 12 clientes en 15 minutos, Fabio apenas lograba acercar a dos. "Desafortunadamente las prestaciones de Fabio no eran las esperadas", dijeron al diario los propietarios del establecimiento.



"Las personas lo evitaban", lo que no pasaba con sus colegas de trabajo, algunos de los cuales lloraron al enterarse del despido de Fabio. Una reacción que sorprendió al propio laboratorio de la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo, que programó al robot.



"El episodio demuestra como siempre que resulta necesario programar a los robots sobre la base de las exigencias del ambiente y de las personas de su lugar de trabajo", observó el experto en robótica social Filippo Cavallo, de la Escuela Superior Sant'Anna de Pisa. "Se trata de programar los robots de manera de optimizar las prestaciones y prolongar el uso", dijo Cavallo.