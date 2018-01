Ante masivas colas, recuerdan que Brasil no exige la vacuna contra la fiebre amarilla

El Ministerio de Salud recordó a los turistas que Brasil no solicita el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para ingresar al país, con motivo de las largas colas que se formaron para solicitar la dosis, lo que superó la cantidad disponible y generó quejas entre los viajantes.



"El sector público tiene garantizada la disponibilidad de vacunas contra la fiebre amarilla para todas las personas que tengan la indicación de vacunación", afirmaron desde la cartera que conduce Adolfo Rubinstein.



La congregación masiva de gente en los hospitales se debió a que al menos 15 personas murieron recientemente por esa enfermedad en Minas Gerais, Río de Janeiro y San Pablo, aunque esa situación epidemiológica no es reciente, sino que lleva un año de evolución.



"No es necesaria la vacunación para aquellos que viajen por tierra o vía aérea a destinos situados en la costa de los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul o permanezcan menos de 72 horas en una zona de riesgo como escala de viaje", explicaron y reiteraron que "deben vacunarse quienes viajen a los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Espíritu Santo y Bahía y no tengan contraindicaciones".



La vacuna contra la fiebre amarilla proporciona protección a los 10 días de su aplicación y se obtiene en la Ciudad de forma gratuita de lunes a viernes de 8 a 16 en Sanidad de Fronteras, Pedro de Mendoza y Blanes, La Boca, donde la cartera sanitaria instaló una unidad móvil para reforzar la atención.



Por su parte, la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable anunció que "profundizó el monitoreo de los monos aulladores, especie que funciona como centinela de esa enfermedad".



Asimismo, informaron que se está trabajando junto a las provincias de Corrientes y Misiones y el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico "para el fortalecimiento de la red de vigilancia de decesos de monos por esa patología".



La fiebre amarilla -enfermedad infecciosa que puede ser mortal- se transmite únicamente por la picadura de su vector, el mosquito, y puede afectar tanto a personas como a simios, que no representan un peligro para los humanos. "Al no contar con tratamiento es importante prevenirla a través de la vacuna y usando repelentes, ropa de mangas largas y colores claros", alertaron desde el Ministerio.