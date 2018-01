Bullrich sobre el caso Sandra: "Tener empleados en negro está pésimo, muy mal"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió el escándalo con Jorge Triaca por el caso Sandra y reprochó a su compañero de gabinete haber tenido a una empleada sin registrar, que luego nombró como parte del gremio Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) intervenido por su propio ministerio y la gestión de Cambiemos.



"Lo que ocurrió fue feo para todos, para él más que para nadie. Está sufriendo mucho, no creo que tenga que llegar a renunciar, pero creo que la está pasando muy mal. Lo conozco, fui diputada con él y es una persona excelente", señaló Bullrich el domingo por la noche, al canal América.



Sin embargo, la ministra repudió la decisión de la familia Triaca de tener empleados en negro en sus emprendimientos. "Está pésimo, está muy mal, él ya mismo lo ha dicho y lo ha dicho el Gobierno, estamos todos mal. No queremos tener una conducta como Gobierno que sea ajena a lo que queremos ser y mostrar. Cuando pasan estas cosa, nos molestan", enfatizó la exlegisladora nacional, que también ocupó el cargo de Triaca durante el gobierno de la Alianza.



La semana pasada Marcos Peña ya había cuestionado al titular de la cartera laboral por sus conductas, pero consideró que los nombramientos en el ámbito del SOMU y la falta de inscripción de la empleada doméstica no son motivos para pedirle la renuncia. "Si bien es un error, no sentimos que sea algo que tenga que costarle el cargo", aseguró el jefe de Gabinete, para quien también estuvo "mal" el "exabrupto" del ministro al dirigirse a Sandra Heredia como una "pelotuda".



"Es un error, se ha elevado la vara y tenemos que estar a la altura de la vara que nos ponemos", subrayó respecto al maltrato a Heredia, quien denunció que fue despedida hace 15 días sin causa y reclama la indemnización correspondiente. El jefe de ministros sostuvo además que el grave episodio "tiene que ser un alerta" para los demás funcionarios, ya que "la sociedad no quiere que se tenga un estándar bajo".



• Pesquisa



El caso Sandra derivó además en la apertura de una investigación por parte de la Oficina Anticorrupción, que encabeza la ex diputada del PRO Laura Alonso. El objetivo de esa pesquisa es determinar si existió un delito en la designación de Heredia como interventora en el SOMU de la localidad de San Fernando, mientras era casera de la quinta de la familia Triaca. Heredia trabajaba desde fines de 2012 en una estancia ubicada en Panamericana 4079, en el partido bonaerense de San Isidro. Al ser despedida, denunció que estaba en negro en ese trabajo y que el ministro le consiguió un cargo en la intervención de una seccional del sindicato que lideraba Omar "Caballo" Suárez, actualmente detenido. Desde la OA informaron que el caso ya está siendo investigado por las "áreas correspondientes" del organismo.



• Nepotismo



Sin embargo, otros familiares y empleados del ministro de Trabajo fueron nombrados en 2016 en la intervención del SOMU, en tanto que allegados al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien dispuso la detención de "Caballo" Suárez, pasaron a formar parte de la obra social sindical.



Tras conocerse el audio que despertó polémica, la empleada afirmó que el "hijo del jardinero de Triaca" había ingresado al gremio: sería José Romano, de 23 años, y contador público.



Sergio Borsalino, el cuñado del ministro, también tiene un rol activo en el SOMU, aunque su sueldo lo paga el Ministerio de Trabajo, como asesor externo, mientras que Roberto Porcel, su abogado de confianza, fue "director general".



En tanto, el juez Canicoba Corral, responsable de la intervención judicial del gremio, avaló la designación de su cuñado y del hijastro de su amigo Guillermo Scarcella en la Obra Social del Personal Marítimo (OSPM).



Sergio Ramiro Tejada, el cuñado del juez, fue designado interventor de la obra social, con un sueldo de 150.000 pesos por mes, según consta en el expediente. Scarcella, amigo del magistrado, habría ubicado en la intervención a Gregorio "Goyo" Laulhe Harguindeguy, hijo de su ex pareja y ex socia, y también habría ingresado otro hombre de confianza del juez.



El escándalo con los Triaca y las contrataciones tienen antecedentes. Su hermana Mariana Triaca fue nombrada directora del Banco Nación sin experiencia previa. El cuñado del ministro Ernesto Martí Reta fue designado en el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), aunque luego debió dar un paso al costado. La otra hermana del ministro, Lorena, es la directora de Asuntos Externos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. En tanto, su esposa María Cecilia Loccisano es la subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud.