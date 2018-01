Sturzenegger abogó por unas paritarias "sin gatillo"

El 15% de meta oficial de inflación debería ser tenido en cuenta como "referencia" para negociar salarios este año, consideró el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que las paritarias se deberían cerrar "sin cláusula gatillo".



En la primera conferencia de prensa tras los cambios de metas inflacionarias, el funcionario se refirió a las paritarias correspondientes a 2018, en medio de la polémica en torno a la cuestión y luego de que parte de la cúpula de la CGT advirtiera que los sindicatos no firmarán aumentos en torno al 15% y plantearán la necesidad de mantener la cláusula gatillo.



"Estamos para trabajar y defender el salario real para que los precios no suban", aseguró Sturzenegger al presentar el informe de política monetaria.



En ese sentido, resaltó: "Estamos para dar el paso de unas negociaciones sin gatillo".



Respecto de cuál debería ser el incremento salarial, evaluó: "Hay mucha diversidad sectorial, hay sectores que llegan con cláusulas gatillos de 2017, hay sectores que están en un contexto muy positivo con aumentos de productividad y otros que la pelean un poco más".



Insistió, de ese modo: "Depende del sector" y prometió: "Nosotros vamos a trabajar para que la inflación sea del 15%, que es nuestra meta".



"Que los trabajadores estén tranquilos de que vamos a trabajar para eso", resaltó el jefe de la autoridad monetaria, quien consideró que se debe "usar fuertemente ese 15% como una referencia, que es donde van a estar los precios".



"Con base a eso, definirán qué podrán pagar", analizó Sturzenegger, quien puntualizó que "el tipo de cambio real se ha mantenido estable bajo un régimen de flotación cambiaria y el salario real ha crecido".



El informe de la autoridad monetaria señaló que "en el cuarto trimestre los salarios nominales habrían aumentado a una tasa menor a la del trimestre previo".



"Esta dinámica se debió a que la estructuración de los acuerdos paritarios prácticamente no contempló ajustes para los últimos meses del año", indicó, y argumentó que "la mayor parte de las cláusulas de ajuste o revisión de la pauta salarial incluidas en las paritarias no entraron en vigor, dado que la inflación se ubicó por debajo de los aumentos salariales acordados".