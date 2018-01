Alexis Sánchez pasó al United y se convirtió en el jugador mejor pago de la Premier League

Alexis Sánchez selló su llegada a Manchester United, uno de los mayores clubes europeos, con el objetivo de consagrarse como uno de los grandes delanteros del momento y ampliar su palmarés, hasta ahora magro en títulos de clubes.



Culminando un culebrón de varios meses, el delantero chileno completó su pase desde Arsenal al United, en una operación que implica el viaje en sentido contrario del mediapunta armenio Henrikh Mkhitaryan, anunciaron este lunes ambos clubes, que no precisaron la duración de los contratos.



"Manchester United está encantado de anunciar la firma de Alexis Sánchez proveniente de Arsenal en un acuerdo que supone que el centrocampista armenio Henrikh Mkhitaryan tome el camino en dirección opuesta", informaron los Diablos Rojos en su página web.



"Estoy entusiasmado por unirme al club más grande del mundo", declaró el jugador del seleccionado chileno en el mismo comunicado.



"La oportunidad de jugar en este histórico estadio y de trabajar con José Mourinho era algo que no podía dejar escapar", añadió campeón de América en 2015 y 2016 para justificar su traspaso a Old Trafford.



A sus 29 años, el United será el cuarto club europeo en la carrera del chileno, que tras pasar por Udinese, Barcelona y Arsenal, tan solo acumula una liga (la española en 2013) y tres copas (una con el Barcelona en 2012 y dos con los Gunners en 2015 y 2017).



Pero si bien con la selección trasandina Sánchez alcanzó la cima con la conquista de dos Copas América (los mayores títulos de Chile), con sus clubes aún está virgen en cuanto a títulos internacionales, entre ellos el más importante, la Liga de Campeones, que ahora podrá jugar con el United, que jugará los octavos de final contra el Sevilla.



• El primer Diablo Rojo chileno.



"Estoy muy orgulloso de ser el primer chileno en jugar para el primer equipo del United y espero poder demostrar a todos nuestros fans en el mundo por qué el club quería que viniese", añadió el jugador, que ya publicó en las redes sociales un video en el que se le ve vestido con la camiseta del United en el césped de Old Trafford.



Alexis Sánchez también tuvo un recuerdo para su antiguo club y sus aficionados: "He pasado tres años y medio maravillosos en Arsenal y me llevo recuerdos muy positivos de ese gran club y de sus hinchas".



El técnico de Manchester United José Mourinho destacó que "Alexis es uno de los mejores delanteros del mundo y completará nuestra delantera, joven y de mucho talento".



"Nos traerá su ambición, su fuerza y personalidad (...) un jugador que hará más fuerte al equipo", añadió el técnico.



De esta manera se pone fin a uno de los culebrones del mercado futbolístico de los últimos meses.



Decepcionado al darse cuenta que con el Arsenal no podría alcanzar grandes títulos, Sánchez se negó a renovar su contrato con los Gunners, que acababa el próximo 30 de junio.



Pese al deseo del técnico francés Arsene Wenger de conservar a Sánchez hasta el final, la lógica se impuso y ante la posibilidad de no ingresar nada por el chileno, Arsenal ha preferido venderlo.



• Jugador mejor pagado de la Premier.



Pero si bien desde hace meses se hablaba de que Alexis Sánchez volvería a coincidir en el Manchester City con Josep Guardiola, el técnico que le fichó para Barcelona, la decisión final del chileno de ir al otro equipo mancuniano puede estar motivada por el dinero.



El Niño Maravilla se ha aprovechado de que el United está más necesitado para arrancar el que la prensa inglesa califica como el mejor contrato de la Premier League: 570.000 euros semanales (antes de impuestos), bastante más de lo que cobra su nuevo compañero, el francés Paul Pogba (330.000 euros semanales).



Pero la batalla no está ganada de antemano para el chileno, que tendrá que ganarse el puesto en una delantera joven y de gran talento, formada por el francés Anthony Martial, el belga Romelu Lukaku, los ingleses Marcus Rushford y Jesse Lingaard y el sueco Zlatan Ibrahimovic, el único que no cumple con el requisito de la juventud.



Para Sánchez, el pase a Manchester United, sobre todo si viene acompañado de títulos, será la ocasión también de olvidar la gran decepción de su carrera: la ausencia de Chile del próximo Mundial Rusia 2018.