Netflix sumó más suscriptores de los esperado y ya vale más de u$s 100.000 M

Netflix alcanzó por primera vez una capitalización de mercado de más de u$s 100.000 millones gracias a los más de ocho millones de nuevos suscriptores sumados en el último trimestre del año pasado. Se trata de dos millones más de abonados de lo previsto por Wall Street lo que provocó que las acciones de la compañía treparan a un 7,8%.



Por lo pronto, la empresa líder en la distribución de contenidos on demand anunció que en 2017 obtuvo u$s 558 millones de beneficios netos, nada menos que el triple de las ganancias que tuvo en el ejercicio anual anterior.



La plataforma de contenidos digitales estadounidense obtuvo un beneficio neto por acción entre enero y diciembre de u$s 1,25, frente a los u$s 0,43 que tuvo en 2016. En tanto, Netflix cerró 2017 con 117,6 millones de suscriptores, frente a los 93,8 que tuvo al final del año anterior. Mientras que los ingresos anuales llegaron a u$s 11.693 millones, muy por encima de los u$s 8.831 millones que tuvo en 2016.



Las empresas tecnológicas han liderado gran parte de la histórica remontada de Wall Street desde enero. Las acciones de Netflix habían trepado un 15% en 2018 antes de la sesión de este lunes, luego de que subieron un 53% el año pasado.



Netflix incorporó a 6,36 millones de suscriptores a nivel internacional entre octubre y diciembre, cuando estrenó las nuevas temporadas de programas aclamados por la crítica como "The Crown" y "Stranger Things", así como la película de acción "Bright".



Eso superó la estimación promedio de analistas de 5,1 millones, según cifras de la firma de análisis FactSet. La compañía agregó 1,98 millones de clientes en Estados Unidos y terminó el año con 117,58 millones de suscriptores en todo el mundo.