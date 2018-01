Justicia citó a autoridades de la Armada por la desaparición del ARA San Juan

La tragedia del ARA San Juan sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, citara a partir del 29 de enero próximo, y durante los últimos tres días del mes, a autoridades de rango superior de la Armada Argentina como testigos en la causa que investiga la desaparición del submarino el 15 de noviembre pasado, fecha del último contacto en el Atlántico sur, con 44 tripulantes a bordo.



"Entre los últimos días de enero y los primeros días de febrero hay citados testigos en la causa, cuyas identidades trato de preservar, para preservarlos a ellos mismos", dijo a Télam la magistrada, quien se limitó a ampliar que "están citadas autoridades de rango superior de la Armada".



Yáñez dijo que en una primera etapa de declaraciones testimoniales, que empieza el 29 de enero, están citados cinco testigos "puntuales" cuyo testimonio entiende que "es bastante relevante para dilucidar, en primer término, una inspección que hubo en el ARA San Juan, del cuerpo de auditores de la Armada, previa a este desenlace".



La magistrada informó que, además, sigue "con el entrecruzamiento de datos que surgen de toda la documentación", ya que "hace cuestión de diez días atrás, la Armada me trajo más información que había sido solicitada por oficio en el mes de diciembre", dijo.



"A partir de allí seguramente vamos a determinar otras medidas procesales", adelantó Yáñez.



"Mi tranquilidad ronda en el hecho de que tengo un panorama bastante cercano a lo que pudo haber pasado, pero no con el grado de certeza que se requiere hoy para llamar a indagatoria", aclaró la magistrada.



La jueza dijo que los familiares no han hecho nuevas presentaciones, y que al estar constituidos como querellantes y ser parte en la causa, están notificados de la resolución de citación a indagatorias: "Saben las fechas, quiénes van a venir y si quieren pueden venir a presenciar las testimoniales que van a ser tomadas en este juzgado", añadió.



Yáñez informó que también es parte del expediente un informe de la organización de prohibición de explosiones nucleares, que detectó una explosión el mismo 15 de noviembre, y que le fue girado por la Cancillería argentina desde Buenos Aires.



"Me fue proporcionado directamente de la Cancillería argentina", dijo, y que está siendo relevado junto con toda la documentación existente en el expediente, desde las distintas instancias de alistamiento del ARA San Juan para navegar, que es muy profusa y compleja en sus términos.



Yáñez, quien desde su reintegro el 7 de enero subroga el juzgado federal de Comodoro Rivadavia, con inconvenientes de cortes de ruta y toma de yacimientos por petroleros, se mostró conforme con el avance de la causa por la desaparición del ARA San Juan.