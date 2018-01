A la espera de Macri, ministros participan del Foro de Davos

Mientras el presidente Mauricio Macri visita Rusia en busca de inversiones, su Gabinete despliega su actividad oficial en el Foro de Davos, donde los funcionarios mantienen reuniones con empresarios a la espera del primer mandatario.



En este marco, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, mantuvo encuentros con representantes de los bancos HSBC, BBVA y City, con el objetivo de reforzar sus vínculos con la elite del empresariado y la banca mundial.



En el arranque del foro, Dujovne tenía previsto reunirse con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, pero el encuentro tuvo que postergarse para el jueves próximo debido a que el ex ejecutivo de Goldman Sachs se vio obligado a retrasar su llegada a Suiza, por los problemas presupuestarios que paralizaron durante tres días la administración estadounidense.



La principal misión del ministro de Hacienda en Davos es avanzar en la coordinación de la agenda económica del G20, con vistas a la preparación de la reunión de Ministro de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20, que se celebra entre el 19 y 20 de marzo en Buenos Aires.



Con ese objetivo, el responsable de Hacienda se reunió con el ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, cuyo país preside el G7, y con su par local en Suiza, Ueli Maurer.



En tanto, el ministro de Producción Francisco Cabrera, afirmó en el Foro Económico de Davos que la Argentina tiene que aprovechar las nuevas tecnologías para dar un "salto productivo" y no quedar afuera de la cuarta revolución industrial.



"Hemos analizamos el futuro de la producción y cómo se ve afectada por la tecnología, y nuestra visión es que los cambios tecnológicos no son una amenaza, sino una oportunidad", dijo Cabrera en declaraciones a la agencia Télam tras disertar en un panel que abordó la temática "Sistemas Globales de Producción".



El funcionario afirmó que "Argentina estuvo aislada del mundo y, ahora, una de las claves para incorporarse al mercado internacional es el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, poniendo en énfasis en la capacidad de nuestra fuerza laboral, que está bien preparada y con salarios relativamente altos".