Garcé reveló como Maradona le contó que iba a ir al Mundial de Sudáfrica

Las listas finales de los planteles que van a el Mundial siempre tienen alguna sorpresa. Sin embargo, pocas veces una convocatoria llamó tanto la atención como cuando Diego Maradona incluyó a Ariel Garcé en el grupo de 23 futbolistas que viajaron a Sudáfrica a disputar el Mundial 2010.



"Cuando estaba en Colón, me convoca Maradona para jugar contra Haití. No tenía ganas de ir pero mi hermano me convenció. A Maradona y su gente les gustó la arenga que di. Dije: 'La Selección Argentina somos nosotros', entre varias cosas y eso le gusto mucho a Diego. Les gustó mucho mi buena onda. Un día me llama Mancuso y le dije: 'Si me ponen en la lista del Mundial, le peleo a Tyson'", reveló el exlateral en una entrevista con Zapping Sport, de El Tres TV de Rosario.



Luego, manifestó como fue el llamado donde Maradona le confirmó que iba a ir al Mundial: "'Chino, jugá con el freno de mano puesto este finde porque sos uno de mis 23 gladiadores', me dijo Diego cuando me convocó".



Garcé fue convocado por Maradona para disputar un amistoso frente a Haití en una Selección compuesta íntegramente por futbolistas del medio local. Pese a haber sido convocado para ese partido, ni siquiera el propio futbolista creía que tenía chances mundialistas, al punto que había contratado un paquete turístico para ir a ver la Copa del Mundo a Sudáfrica con amigos.