Gioja insistió en la unidad del peronismo y llamó a "terminar con algunos personalismos"

El presidente del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, insistió en la "unidad del peronismo sin exclusiones ni sectarismos" y llamó a "terminar con algunos personalismos".



"En lo íntimo y en lo público también, cada uno de los que representamos algo en este peronismo de todos los días tenemos que terminar con algunas formalidades, tenemos que terminar con algunos personalismos", afirmó Gioja.



El diputado sanjuanino agregó: "En la unidad vamos a ser capaces de construir una alternativa que reemplace a la que hoy gobierna en la Argentina, que indudablemente no le hace bien al pueblo argentino".



"Esa unidad creo que pasa también por organizarse, por ser muy prudentes, por ser muy humildes, por tener los oídos y los ojos bien abiertos; sin sectarismos y sin exclusiones. Todo eso es muy posible que se dé", dijo.



En declaraciones al diario El Tribuno, Gioja advirtió: "Todos tenemos un ego adentro que por ahí nos hace mirarnos al espejo y gritar fuerte yo soy el más bonito. Así no es".



"Hoy el peronismo es política con mayúscula, es política para buscar los mejor para nuestra gente, es política para encontrar los problemas de nuestra gente. Lo que debemos definitivamente es dejar en la cabeza de cada uno estas cosas individuales y jugar mucho más a lo colectivo", agregó.



También estimó que "todas las reuniones son buenas en pos de la unidad" y que "todos los diálogos que se puedan hacer hay que hacerlos".



"Hay que sacarse el prejuicio, que en algunos casos marca algún gorilismo interno porque nos sentimos mejor que otro y nos sentimos con la capacidad de excluir a otros. La verdad es que no hay méritos como para poder decir esas cosas. Creo que en un pie de igualdad todo es posible, todos los diálogos son buenos y creo que hay que promoverlos para que la unidad sea posible", remarcó Gioja.



Para el exgobernador de San Juan, "hacer nombres propios cuando se busca la unidad es empezar mal" porque, según dijo, "nadie está demás" y "todos suman".



"Yo tengo claro la importancia del papel que tiene la senadora (Cristina de Kirchner) en este momento en el peronismo pero creo que todos los sectores tienen para dar. No hay que poner nada sobre nada, hay que establecer un diálogo franco y ver cómo se hace para superar los cuellos de botella", subrayó.