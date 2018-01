Todos los nominados a los premios Oscar

"La forma del agua" de Guillermo del Toro, un peculiar drama romántico entre una mujer muda y un anfibio humanoide encerrado en un secreto laboratorio gubernamental, se transformó hoy, con 13 candidaturas, en la principal candidata a los premios Oscar, que la Academia de Cine de Hollywood entregará en el Dolby Theatre de Los Ángeles el 4 de marzo.



Los filmes nominados a todas las categorías de la 90° edición de los Oscar, y que premia la producción cinematográfica mundial de 2017, se conocieron hoy en el teatro Samuel Goldwyn de Los Angeles, donde "La forma del agua" (con fecha de estreno prevista para el 22 de febrero en Argentina), se anotó en las principales categorías, entre ellas película, director y guión original y actriz.



En segundo lugar quedó "Dunkerque", la cinta bélica de Christopher Nolan con un total de 8 candidaturas, obra que -estaba escrito-, estaría primera en la lista por sus rubros técnicos, no obstante también aspira a los lauros a mejor película y director, dejando en tercer lugar en cuanto a candidaturas a "Tres anuncios por un crimen", de Martin McDonagh, con 7.



El filme protagonizado por Frances McDormand, ella también candidata por su trabajo, cuenta la historia una mujer cincuentona cuya hija fue asesinada, un hecho que la impulsa a iniciar por su cuenta una guerra contra la policía de su pueblo al considerar que no hicieron ni hacen lo suficiente para resolver el caso.



El proyecto que McDonagh tuvo entre manos ocho años antes de iniciar el rodaje, también logró nominaciones en los rubros película (quedó afuera del de director), guión original, actor de reparto por partida doble para para Woody Harrelson y Sam Rockwell, música y edición.



Una curiosidad de las nominaciones fue la candidatura de Christopher Plummer como mejor actor de reparto por su actuación reemplazo de Kevin Spacey en "Todo el dinero del mundo", de Ridley Scott, que se suscitó de modo imprevisto y urgente luego de las acusaciones que sobre abusos sexuales que incineraron al protagonista de "House of Cards".



La corrección política y un cierto aire de cambio en la industria influyó en buena parte de la nómina de candidatos, en la que no sólo consiguió un lugar una mujer entre los candidatos a mejor director sino que también los artistas afroamericanos tienen el merecido lugar que otros años parecía habérseles negado, algo que comenzó a enmendarse en 2017 con el Oscar como mejor película para "Luz de luna".



El resto de las nueve nominadas a mejor película fueron "Llámame por tu nombre ", de Luca Guadagnino; "Las horas más oscuras", de Joe Wright; "Lady Bird", de Greta Gerwig; "¡Huye!", de Jordan Peele; "El hilo fantasma", de Paul Thomas Anderson, y "The Post: Los oscuros secretos del Pentágono", de Steven Spielberg.



En una pequeña transmisión que duró poco más de media hora, los anuncios fueron hechos por el actor Andy Serkis y una accidentada Tiffany Haddish, quien involuntariamente hizo honor a sus dotes de comediante al tener dificultades para pronunciar prácticamente cada apellido de la lista.



Frances McDormand y su rol como una cáustica madre en busca de venganza en un dormido y sólo aparente apacible pueblo del estado norteamericano de Missouri, aparece como una apuesta segura para llevarse su segundo Oscar en el rubro de mejor actriz, que comparte con Sally Hawkins ("La forma del agua"), Margot Robbie ("I, Tonya"), Saoirse Ronan ("Lady Bird") y Meryl Streep ("The Post: Los oscuros secretos del Pentágono").



Algo similar ocurre con Gary Oldman en la terna masculina, ya que al igual que McDormand viene llevándose una estatuilla a casa por cada una de las ceremonias de premios de la temporada de galardones previa a los Oscar.



Su personificación del ex primer ministro británico Winston Churchill en "Las horas más oscuras" lo colocan como favorito ante Daniel Day-Lewis por "El hilo fantasma" -en lo que constituye su anunciado retiro de la actuación-, y en la lucha contra Timothée Chalamet ("Llámame por tu nombre"), Daniel Kaluuya (¡Huye!) y Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq."), como mejor actor.



Afuera de las nominaciones quedó James Franco, quien cumplió una gran performance en "The Disaster Artist" (que también dirigió y produjo), pero había perdido chances en las últimas semanas por las acusaciones por comportamientos sexuales inapropiados en su contra, que tomaron mayor exposición luego de que ganara como mejor actor en los Globo de Oro.



La ola de denuncias que sacude Hollywood desde octubre pasado tendrá su lugar en los Oscar que conducirá el comediante Jimmy Kimmel en marzo, como se pudo ver en la ceremonia de anuncios con varios cortos que funcionaban como separadores, todos protagonizados por mujeres como Rosario Dawson, Michelle Rodríguez, Molly Shannon, Zoe Saldaña, Rebel Wilson, Gal Gadot y Salma Hayek.



Greta Gerwig, por "Lady Bird", el afroamericano Jordan Peele por "¡Huye!" y el mexicano Guillermo del Toro por "La forma del agua" integran una variada categoría a mejor director completada con Paul Thomas Anderson ("El hilo fantasma") y Christopher Nolan ("Dunkerque").



En tanto, la chilena "Una mujer fantástica" de Sebastián Lelio pasó el corte final y será la única película latinoamericana nominada en la categoría de mejor cinta en idioma extranjero que comparte con "The Square", del sueco Ruben Östlund; "Sin amor", del ruso Andrey Zvyagintsev; la francolibanesa "El insulto", de Ziad Doueiri, y la húngara "En cuerpo y alma", de Ildilkó Enyedi.



En cuanto a cuándo podrán verse las nominadas en la Argentina: "Apuesta maestra" se estrena este jueves, "The Post" se el 1 de febrero; "Todo el dinero del mundo", el 8, "las horas más oscuras", el 15, así como "Llámame por tu nombre" y "La forma del agua", el 22, todas en febrero; "Lady Bird" y "El proyecto Florida", el 1 de marzo y "El hilo fantasma", el 15 de marzo.



Otros filmes como "Tres anuncios por un crimen", "Blade Runner 1949", "Star Wars: Los últimos Jedi", "Dunkerque", "Coco", "Victoria y Abdul", "Extraordinario", "Baby: El aprendiz del crimen"; "El Planeta de los Simios: Guerra", "Guardianes de la Galaxia Vol. 2", o "La Bella y la Bestia", ya se estrenaron y algunas permanecen en cartel.



La ceremonia de los 90° premios Oscar tendrá lugar el 4 de marzo, con Jimmy Kimmel como anfitrión.



A continuación, las nominaciones a la 90 edición de los Oscar en las principales categorías:



MEJOR PELÍCULA

"Call Me by Your Name" "Darkest Hour" "Dunkirk" "Get Out" "Lady Bird" "Phantom Thread" "The Post" "La forma del agua" "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

MEJOR DIRECCIÓN

Christopher Nolan por "Dunkirk" Christopher Nolan Jordan Peele por "Get Out" Greta Gerwig por "Lady Bird" Paul Thomas Anderson por "Phantom Thread" Guillermo del Toro por "La forma del agua".

MEJOR ACTRIZ

Sally Hawkins por "La forma del agua" Frances McDormand por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Margot Robbie por "I, Tonya" Saoirse Ronan por "Lady Bird" Meryl Streep por "The Post".

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet por "Call Me by Your Name" Daniel Day-Lewis por "Phantom Thread" Daniel Kaluuya por "Get Out" Gary Oldman por "Darkest Hour" Denzel Washington por "Roman J. Israel, Esq."

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Mary J. Blige por "Mudbound" Allison Janney por "I, Tonya" Lesley Manville por "Phantom Thread" Laurie Metcalf "Lady Bird" Octavia Spencer por "The Shape of Water".

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Willem Dafoe por "The Florida Project" Woody Harrelson por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" Richard Jenkins por "La forma del agua" Christopher Plummer por "All the Money in the World" Sam Rockwell por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"The Boss Baby" (Tom McGrath, Ramsey Ann Naito) "The Breadwinner" (Nora Twomey, Anthony Leo) "Coco" (Lee Unkrich, Darla K. Anderson) "Ferdinand" (Carlos Saldanha) "Loving Vincent" (Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Sean Bobbitt, Ivan Mactaggart, Hugh Welchman).

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

"Una mujer fantástica" (Chile) "The Insult" (Líbano) "Loveless" (Rusia) "On Body and Soul" (Hungría) "The Square" (Suecia).

MEJOR GUIÓN

"The Big Sick" (Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani) "Get Out" (Jordan Peele) "Lady Bird" (Greta Gerwig) "La forma del agua" (Guillermo del Toro, Vanessa Taylor) "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (Martin McDonagh).

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

"Call Me by Your Name" (James Ivory) "The Disaster Artist" (Scott Neustadter & Michael H. Weber) "Logan" (Scott Frank & James Mangold y Michael Green) "Molly's Game" (Aaron Sorkin) "Mudbound" (Virgil Williams, Dee Rees).

MEJOR DOCUMENTAL

"Abacus: Small Enough to Jail" (Steve James, Mark Mitten, Julie Goldman) "Faces Places" (Agnès Varda, Rosalie Varda) "Icarus" (Bryan Fogel, Dan Cogan) "Last Men in Aleppo" (Feras Fayyad, Kareem Abeed, Soren Steen Jepersen) "Strong Island" (Yance Ford, Joslyn Barnes).

MEJOR BANDA SONORA

Hans Zimmer por "Dunkerque" Jonny Greenwood por "Phantom Thread" Alexandre Desplat por "La forma del agua" John Williams por "Star Wars: The Last Jedi" Carter Burwell por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"Mighty River" en "Mudbound", de Mary J. Blige "Mystery of Love" en "Call Me by Your Name", de Sufjan Stevens "Remember Me" en "Coco", de Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez "Stand Up for Something" en "Marshall", de Diane Warren, Common "This Is Me" en "The Greatest Showman", de Benj Pasek, Justin Paul.

MEJOR FOTOGRAFÍA

"Blade Runner 2049" (Roger Deakins) "Darkest Hour" (Bruno Delbonnel) "Dunkerque" (Hoyte van Hoytema) "Mudbound" (Rachel Morrison) "La forma del agua" (Dan Laustsen).