Spotorno: "Nos inquieta la volatilidad del dólar, que haya subido mucho en dos semanas"

El economista Fausto Spotorno consideró este martes que a los movimientos del dólar "no hay que darle bolilla, porque uno se vuelve loco", y aseguró que el tipo de cambio real "está estable" desde hace dos años.



"No hay que darle bolilla a todos estos movimientos del dólar porque te volvés loco, porque este es un dólar libre", enfatizó el consultor, aunque en el precio oficial de la divisa volvió a tocar un récord histórico de $ 19,61 para la venta.



En declaraciones a radio La Red, Spotorno señaló que el tipo de cambio real "está estable en la Argentina desde la salida del cepo. El tipo de cambio está siguiendo a la inflación. Lo explicó bien el Banco Central en su Informe de Política Monetaria y hay cierta lógica en que eso suceda".



A su criterio, "sólo hay que preocuparse" cuando se producen devaluaciones fuertes, pero aclaró: "No son las condiciones que estamos viendo ahora".



Para el economista, "la proyección a fin de año da un dólar de entre $ 22 y $ 22,50. Pero si llega a $ 19 el 20 de diciembre y sube $ 3 del 20 al 30 de diciembre, te vas a pegar un susto bárbaro".



"Nos inquieta la volatilidad, que haya subido mucho en dos semanas, pero eso es típico de cualquiera que invierte en un instrumento financiero como el dólar", enfatizó. Y añadió: "Una cosa es la volatilidad, esto es cuánto fluctúa, y otra son los niveles del tipo de cambio, que es la variación producto de la inflación".



"En materia inflacionaria está claro que el Banco Central tiene una política más dura que la que tuvo el año pasado", sostuvo Spotorno.



En ese sentido, comentó: "Se aumentaron tarifas en diciembre y se van a aumentar en febrero, marzo y abril. Por eso hay que ser muy cautelosos con la política monetaria".



"Después hay que ver si se alcanza la meta del 15% que, para mí está un poco lejos. Pero creo que se está en la dirección correcta", concluyó.