Subastaron la Ferrari de Perón, pero recaudó la mitad de lo esperado

Una Ferrari 212 Inter Coupe by Ghia que perteneció a Juan Domingo Perón fue subastadas y adquirida por un comprador anónimo por la cifra de u$s 1.187.500, aunque su valor quedó casi en la mitad de lo que se esperaba.



La casa de subasta RM Sotheby's preveía recaudar cerca de u$s 2 millones por el deportivo, conocido como "The Juan Perón 212 Inter", que el líder justicialista compró en 1953.



La Ferrari 212 Inter Coupe by Ghia era también "la Ferrari de Perón". Sotheby's publicó en la definición de su catálogo: "Fue adquirido por uno de los líderes más famosos del siglo XX, Juan Perón". Era el ejemplar 49° de una producción exclusiva del carrocero italiano Ghia de 73 piezas.



La historia del auto tuvo varias idas y vueltas. Fue presentada en 1952 en el Salón del Automóvil de París, donde ´según cuanta la historia, Perón la vio y compró. Es conocida la debilidad del expresidente por los autos. Justamente, uno de sus legendarios vehículos, el Cadillac "El Dorado II" que nunca pudo manejar, fue llevado ayer a Casa Rosada donde será exhibido en el museo.





El Cadillac "El Dorado II" que perteneció a Perón.





Perón fue derrocado en 1955 por la Revolución Libertadora y la Ferrari, al igual que el resto de sus posesiones, fue confiscada. Quedó en custodia hasta 1973 cuando pasó a manos del coleccionista argentino Conrado Tennino. En 1987 el lujoso auto fue sacado del país y pasó por varios dueños en Estados Unidos, Suiza y Alemania.



En esa última escala, en 1989, fue adquirido por Uwe Ohlsen Automobile que lo restauró. De octubre de 1990 hasta marzo de 1995 permaneció en el taller de Peter Rosenmayer, donde fue pintado de amarillo y negro.





A mediados de los 90 volvió a la Argentina y hasta 1997 estuvo exhibido en una sala de exposición de un concesionario de la escudería italiana. Su último dueño lo adquirió dos años después, tras la quiebre de quien lo poseía hasta ese momento. El comprador fue el estadounidense Lee Herrington.