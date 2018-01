Macri tomó posición en la "grieta" más grande del fútbol argentino: ¿Maradona o Messi?

El presidente Mauricio Macri no dejó dudas durante su visita a Moscú al ser consultado sobre quién es considerado el mejor futbolista argentino de la historia: "Yo he tomado posición y Messi" es más que Diego Maradona, afirmó el mandatario durante la entrevista que concedió a RT, el canal de televisión internacional por cable y satélite de la Federación rusa.



Macri expuso así su preferencia por Lionel Messi cuando la entrevistadora, en el tramo final de la extensa charla mantenida, consultó: "¿Messi o Maradona?, se lo pregunta todo el mundo".



"Yo he tomado posición y es Messi", contestó el mandatario, y justificó: "Es más por la continuidad, la cantidad de goles y también porque todo evoluciona, como el fútbol; entonces ser el mejor en el tiempo actual es más difícil que haberlo sido antes, principalmente porque es otra velocidad y otro tipo de juego".



Antes de eso, Macri aseguró que "por las dudas" reservará su pasaje para el partido final de la Copa Mundial de Rusia, y agregó "tenemos fe en Messi y todos los jugadores, pero la realidad es que se trata de una competencia muy difícil y los argentinos tenemos que sacarnos de la cabeza ese estigma de que si no somos campeones del mundo no existe".



Y agregó: "La verdad es que haber llegado a tres finales seguidas con esta Selección es una maravilla, pero alguna veces se tiene suerte y otras no".