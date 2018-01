Chavismo adelantó las elecciones presidenciales en Venezuela

Las elecciones presidenciales en Venezuela, que correspondía realizar en diciembre próximo, se efectuarán durante el primer cuatrimestre de este año, dispuso la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) integrada solo por el oficialismo y declarada plenipotenciaria.



El adelantamiento de los comicios determinará un período de transición mayor a ocho meses, pues el período actual de gobierno finalizará el 10 de enero de 2019, tal como lo establece la Constitución.



Tras el anuncio, el presidente Nicolás Maduro pidió que los comicios se realicen cuanto antes y se puso "a la orden de la candidatura" del oficialismo, mientras en la oposición predominaron los llamados a conformar una postulación unificada pero también hubo opiniones favorables a no concurrir.



El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante, capitán Diosdado Cabello, reiteró que el postulante oficialista será Maduro pues así lo dispuso el antecesor de éste, Hugo Chávez, en su última aparición pública.



Cabello recordó que las elecciones deben ser convocadas formalmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) pero advirtió que el decreto de la ANC es "de obligatorio cumplimiento por todos los poderes".



La ANC está integrada únicamente por chavistas pues la oposición se abstuvo de participar de la elección de sus miembros por considerar que el proceso de su convocatoria fue inconstitucional. A poco de asumir, ese órgano se declaró por encima de todos los poderes de la república.



Después de la amplia victoria de la oposición en los comicios parlamentarios de diciembre de 2015, el chavismo congeló todos los procesos electorales hasta mediados de 2017.



En 2016 denegó el referendo revocatorio del mandato de Maduro solicitado por millones de ciudadanos y canceló las elecciones de gobernadores y legisladores regionales que debieron celebrarse a fines de ese año.



En 2017, tras la elección de los miembros de la ANC, hubo comicios para gobernadores y alcaldes pero no para legisladores regionales y concejales.



Tras sus holgados triunfos en esos comicios regionales comenzó a circular la versión de que el chavismo adelantaría las elecciones presidenciales, con el objeto de aprovechar la tendencia.



En noviembre pasado, el gobierno anunció que Maduro se postulará para ser reelecto. Pese a ello, el ex ministro Rafael Ramírez lo desafió esta semana a medirse en comicios primarios para dirimir la candidatura oficialista.



"Si el PSUV, si las fuerzas del GPP (Gran Polo Patriótico, la coalición electoral oficialista), si la clase obrera, la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la patria, yo estoy a la orden de la candidatura presidencial", dijo Maduro durante un acto oficial en el centro de Caracas, reportó la agencia EFE.



El jefe del Estado pidió al CNE que "fije la fecha más cercana para salir de esto, ganar las elecciones y empezar a hacer una gran revolución".



Maduro, quien vaticinó "una gran victoria" del chavismo, subrayó que "con un proceso electoral en puertas, más diálogo necesita Venezuela", después de haber dado la semana pasada un ultimátum a las conversaciones que delegados del gobierno y la oposición mantienen desde el mes pasado en Santo Domingo.



En tanto, el líder del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, sostuvo, entrevistado por la televisora Globovisión, que las primarias son "la forma más democrática" de resolver la candidatura opositora.



"Llamamos a todas las fuerzas democráticas a construir una posición conjunta ante este adelanto de elecciones presidenciales", afirmó el diputado Freddy Guevara, del partido centrista Voluntad Popular (VP) que lidera el ex alcalde preso en su domicilio Leopoldo López.



"Si se libera el derecho que tiene nuestro pueblo a decidir, se van; unidad más que nunca, unidad para recuperar la democracia", escribió en Twitter el ex candidato presidencial y uno de los referentes del partido centrista Primero Justicia (PJ), Henrique Capriles.



En cambio, el ex gobernador Henri Falcón, del partido centroizquierdista Avanzada Progresista (AP), consideró que la oposición "debe escoger candidato por consenso y no en primarias", aunque aseguró que "va a haber un candidato unitario para las elecciones".



Por su lado, el ex alcalde Antonio Ledezma, que en noviembre pasado escapó de Venezuela, donde cumplía prisión domiciliaria, postuló durante una visita a Santiago, Chile, que "nadie" en el país caribeño "se preste a hacerle el juego a una tiranía que pretende perpetuarse en el poder por la vía del fraude".