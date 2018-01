El Grupo de Lima rechazó el adelantamiento de las elecciones en Venezuela

Los cancilleres de los países miembros del grupo de Lima rechazaron este martes en Santiago el anuncio de la Asamblea Nacional de Venezuela de adelantar los comicios presidenciales para el primer cuatrimestre de 2018, por considerar que no permitirá celebrar "presidenciales democráticas".



"Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles", indicó un comunicado leído por el canciller chileno, Heraldo Muñoz, tras una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros.



El Grupo de Lima rechazó la decisión del oficialismo venezolano de convocar las elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de este año porque imposibilita la realización de comicios "transparentes y creíbles".



"Exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponda", dijo Muñoz, al leer la declaración conjunta del bloque de países americanos al término de la reunión en Santiago.



"Unas elecciones que no cumplan estas condiciones, carecerán de legitimidad y credibilidad", añade la declaración, firmada por cancilleres, vicecancilleres y representantes de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Brasil, Costa Rica y Guayana.



Además, condenaron "los actos de violencia, con la consecuente pérdida de vidas humanas" y exhortaron al Gobierno venezolano a adoptar "con urgencia" medidas para "garantizar el Estado de Derecho, los derechos fundamentales de las personas y recuperar la paz social".



La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, compuesta solo por oficialistas, aprobó este martes mediante un decreto que las elecciones presidenciales previstas para este año se celebren en los primeros cuatro meses de 2018.



Al final de la reunión, la cuarta del Grupo de Lima, los ministros americanos declararon que la presencia de "observadores internacionales independientes" es un requisito básico para la realización de elecciones en Venezuela.



El bloque reiteró su respaldo a la Asamblea Nacional (AN), elegida democráticamente y controlada por la oposición, y resaltó la "carencia de legitimidad y legalidad" de los actos emanados de la ANC, compuesta solamente por miembros del chavismo.



El Grupo de Lima exigió también una "investigación imparcial" de las "presuntas ejecuciones extrajudiciales" del inspector Óscar Pérez y otros seis integrantes del grupo de sublevados que lideraba.



Los catorce países que firmaron la declaración deploraron que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro se niegue a aceptar ayuda humanitaria.



"Esto se refleja en el agravamiento de los índices de desnutrición infantil, el desabastecimiento de alimentos y medicinas y el resurgimiento de enfermedades que habían sido erradicadas", sostuvo el Grupo de Lima.