El estremecedor caso Turpin: así escaparon del secuestro y la tortura los doce hermanos

El caso de los Turpin, la pareja del sur de California que mantenía secuestrados y bajo tortura a sus trece hijos, continúa estremeciendo a la opinión pública y ahora se difundió el momento en que las víctimas se libran de sus captores y logran escapar.



Tardaron dos años en llevarlo a cabo pero finalmente el fin de semana pasado, una joven de 17 años y su hermana menor huyeron del horror en la que se encontraban en su casa ubicada en el sur de California.



La hermana regresó al hogar por miedo, pero la adolescente continuó y llamó al número de emergencias. El acto de valentía y desesperación liberó a sus 12 hermanos de una casa del terror que dejó impactada a las autoridades, dijo un fiscal el jueves mientras anunció los cargos penales que podrían enviar a los padres a pasar el resto de su vida en prisión.



Trece hermanos pasaron hambre y estaban encadenados a sus camas, en algunas ocasiones durante meses. Eran golpeados y estrangulados. Recibían escaso cuidado médico, no los dejaban utilizar el baño y solo tenían permitido ducharse una vez al año. Estaban activos en las noches, cuando los vecinos no los podían ver. Ellos no conocían casi nada del mundo exterior, pero aun así, algunos de los hijos de David y Louise Turpin diseñaron el plan de escape.



Los fiscales dieron a conocer detalles escalofriantes de las acusaciones pero no mencionaron ninguna teoría sobre la razón de lo que llamaron un creciente clima de brutalidad que comenzó en Texas y terminó en una pequeña y unida ciudad desértica a un par de horas de Los Ángeles.



"Parece que la victimización se fue intensificando con el paso del tiempo", dijo Mike Hestrin, fiscal de distrito del condado de Riverside. "Lo que comenzó como un descuido se transformó en un maltrato infantil severo, dominante y prolongado".



Cuando los policías de la ciudad llegaron el domingo a la casa de cuatro habitaciones y tres baños en una calle cerrada en Perris quedaron horrorizados.



Encontraron a una persona de 22 años encadenada a una cama y entraron a una casa que apestaba y tenía desperdicios humanos, lo que indicó que a los hermanos no se les permitía utilizar el baño, explicaron las autoridades.



La hermana mayor, de 29 años, pesa apenas 37 kilogramos (82 libras) y un menor de 12 años tenía el peso de uno de 7, informó Hestrin.