Nace una red que une publicidad y entretenimiento en la región

En momentos donde las agencias buscan dar soluciones integrales a los anunciantes llega al mercado de las comunicaciones FCB&FiRe una alianza entre las agencias FCB y FiRe Advertainment que se presenta como la primera red que une la publicidad y el entretenimiento para América Latina y el mercado hispano de EEUU.



"La unión de ambas empresas es el triunfo del Advertainment ya que el expertise del Advertising ahora está validado por una red global como FCB Worldwide y el expertise en la creación y producción de contenidos para las marcas está validado por FiRe, pionero de esta disciplina desde hace 15 años", explica a ámbito.com Rodrigo Figueroa Reyes, fundador de FiRe Advertainment y chairman de la nueva red.



La ecuación es sencilla: se alía una agencia tradicional con reputación internacional como FCB con una agencia que se dedica particularmente a crear contenidos para marcas. La red busca ofrecer innovación, nuevas disciplinas y oportunidades tanto para los clientes existentes como los potenciales.



Según el publicista mediante el acuerdo se adquiere una licencia de la agencia con los clientes y now how, mientras que FiRe pone su experiencia en la conexión entre publicidad y entretenimiento para que las marcas interactúen con los consumidores. "Unís lo mejor del mundo independiente porque la compañía es tuya, pero le sumas la pata internacional al tener el nombre de FCB adelante" define y sostiene "manejar clientes de esta envergadura, abre puertas para crecer como no hubiera crecido antes".



El acuerdo comenzó a delinearse en abril del año pasado y fue concretado esta semana. Figuera Reyes recalca que se trata de "una red independiente, porque FiRe Worldwide LLC tiene el 70% mayoritario y el 30% restante corresponde a socios locales en cada país".







La red arranca con una cartera de clientes que incluye Coca-Cola, Beiersdorf, Netflix, Clorox, Navent, Alicorp, Fiat Chrysler Automobiles, AUSA, Bimbo, Repsol, Havaianas y Deutsche Bank, entre otros. Y tiene su Headquarter en Buenos Aires y oficinas propias en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana y Miami. Además proyectan en abril abrir otra oficina en España.



"El marketing está experimentando un momento muy particular, donde las fronteras se diluyen", amplía Figueroa Reyes quien será el principal accionista de FCB&FiRe junto a Santiago Puiggari, Presidente y CEO de FCB Buenos Aires. Además Figueroa Reyes asume el rol de Chairman & Chief Creative Officer regional y Puiggari como President & CEO regional.



"La trayectoria, reputación y alcance de una red como FCB, junto con la innovación y la experiencia de los formatos, la gestión de las audiencias y el contenido de FiRe, nos permiten tener hoy una oferta única para las marcas", asegura por su parte Puiggari y resalta que con esta unión extiende la presencia en mercados importantes de la región.



La nueva red espera una facturación neta para este primer año de u$s 15 millones en toda la región y la apuesta es "tener una compañía de u$s 30 millones de revenue en tres años", sostiene. Sobre el final, Figueroa Reyes lanza: "Se habla tanto de los unicornios de la tecnología, acá somos una red de capitales argentinos que se la jugó y está creciendo para afuera".